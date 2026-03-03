¿Cómo marcar el tarjetón este domingo 8 de marzo para no invalidar su voto al Congreso?

La democracia colombiana refrendará nuevamente su solidez el próximo domingo cuando más de 41.6 millones de ciudadanos podrán salir a votar para elegir a los miembros del Poder Legislativo que estarán por cuatro años, del 20 de julio de 2026 al 20 de julio de 2030 en el Congreso, pero además tienen la oportunidad de participar en la selección de tres candidatos presidenciales.

El domingo se elegirá a 102 senadores, 100 por la circunscripción nacional y 2 más que corresponden a la circunscripción indígena. El votante, al llegar a la mesa, solo podrá votar por una de esas dos opciones, para la cual dirá a los jurados cuál escogerá. En ambas tarjetas los electores irán a encontrar partidos que tienen lista cerrada o lista preferente.

En el primer caso, se debe marcar el espacio en blanco que identifica al partido o agremiación política. La marca se podrá hacer con una equis, un asterisco, una raya o una forma que marque la casilla.

Para los partidos con lista preferente, el elector deberá identificar el logo del partido y el número del candidato por el que desee votar. Los votantes también pueden marcar solo el número del candidato en la casilla del partido, lo que no invalidará el voto.

Si en esa casilla del partido un elector llega a marcar más de un número, es decir, más de un candidato, ese voto no será nulo, se le sumará a la totalidad de la colectividad, mas no a ningún aspirante. Tanto en el tarjetón de Senado nacional como el indígena, si el elector no desea apoyar a ningún candidato, tendrá la opción de escoger el voto en blanco, es decir, que será válido.

Se configurará el voto nulo cuando se marca en varias casillas de partidos, se hace un tachón o se escribe algo en el tarjetón. En la votación para la Cámara de Representantes el procedimiento es similar, aunque tiene algunos cambios.

A nivel nacional hay un tarjetón por cada departamento, en donde su marcación es similar a la del Senado, es decir, si es lista abierta, se busca el partido y el número del candidato, mientras que si es lista cerrada, solo se deberá marcar en la casilla del mismo. Igualmente, en este tarjetón se puede escoger la opción de votar por la curul especial que tienen las comunidades afro.

Una forma más de votar por la Cámara de Representantes la tienen los más de 1.2 millones de colombianos que están habilitados para votar en el extranjero. Allí los electores escogerán a un representante que tiene una curul en esa corporación.

La tercera manera para votar para la Cámara se puede hacer solo en los 170 municipios, divididos en 16 regiones, en donde se elegirán a los 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Estos congresistas se eligieron en virtud de los acuerdos de paz y fue por dos periodos, siendo este el segundo y último. Para las curules de la Cámara, también el elector podrá sufragar por el voto en blanco.