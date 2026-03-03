Caso UNGRD: Los 17 interrogatorios a Olmedo López y Sneyder Pinilla que salpican a congresistas

Las declaraciones que hoy tienen en la mira a varios congresistas comenzaron a rendirse formalmente el 5 de junio de 2024, cuando Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), compareció por primera vez en interrogatorio por el escándalo de corrupción en esa entidad.
Ese día acudió, acompañado de su abogado José Luis Moreno, ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, junto con dos funcionarios de apoyo. Para entonces, apenas habían transcurrido cinco meses desde que el escándalo se hizo público.
EL COLOMBIANO accedió al expediente del caso y obtuvo copia de los diez interrogatorios rendidos por López y otros siete practicados a Sneyder Pinilla, quien se desempeñaba como subdirector de la UNGRD.