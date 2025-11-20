x

Day Vásquez amplió su denuncia contra Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro; ¿cuál es el lío?

La ampliación de la denuncia apunta directamente al papel del abogado Alejandro Carranza, a quien la defensa de Day Vásquez acusa de elaborar y usar un perfil psicológico de la mujer sin autorización.

  • Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y el abogado Alejandro Carranza. Foto: captura de video y redes sociales.
    Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y el abogado Alejandro Carranza. Foto: captura de video y redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
20 de noviembre de 2025
bookmark

El drama judicial que enfrenta a Day Vásquez con su exesposo, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, parece no tener punto final. Lo que empezó como un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito terminó convertido en un conflicto que ya involucra a terceros, cruces mediáticos, señalamientos en redes sociales y la apertura de nuevas investigaciones. La controversia, lejos de disiparse, se expande en varias direcciones.

Puede leer: “Tú tienes cosas mías y yo cosas tuyas”: Nicolás Petro quiso sellar acuerdo de confidencialidad con Day Vásquez, según chats de 2022

Este jueves, Vásquez y su abogado, Alait Freja, acudieron a la sede de la Fiscalía en Barranquilla para ampliar la denuncia penal contra Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro. La actuación se desprende de la querella radicada a inicios de noviembre por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento, hechos que, según la defensa de Vásquez, se habrían intensificado en redes sociales.

Freja explicó que la diligencia no concluyó y que la Fiscalía programó su continuidad para el próximo martes, fecha en la que aportarán nuevos elementos probatorios tanto sobre Carranza como sobre el propio Petro Burgos. “Lo que viene ocurriendo en redes sociales contra mi representada justifica plenamente esta acción penal”, afirmó el abogado al salir de la sede judicial.

El defensor señaló que el proceso se origina en los ataques y señalamientos que, asegura, su clienta ha soportado desde que decidió colaborar con la justicia. Parte de esos hechos se relacionan con un perfilamiento psicológico elaborado por la defensa de Nicolás Petro para usarlo como prueba en el juicio, documento que, según Vásquez, fue elaborado sin su consentimiento y excediendo los límites legales.

Puede leer: Exclusivo: Habla exjefe de seguridad de Petro mencionado en chats entre Day Vásquez y Nicolás: “había dos mujeres extrañas”

En paralelo, la defensa de Vásquez se alista para la audiencia del 27 de noviembre, en la que se discutirá la posible revocatoria del principio de oportunidad que la Fiscalía le otorgó. Freja insistió en que están preparados para enfrentar la solicitud. “No vemos legitimidad en la petición y estamos listos para controvertirla”, afirmó.

Así, mientras avanza el proceso principal contra el hijo del presidente, la disputa entre las partes continúa ramificándose, sumando denuncias y procedimientos que anticipan que esta batalla judicial está lejos de resolverse.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué delitos denuncia Day Vásquez?
Injuria, calumnia y hostigamiento. Según su defensa, se derivan de ataques en redes sociales y de un perfil psicológico elaborado sin autorización por el equipo jurídico de Nicolás Petro.
¿Quién es Alejandro Carranza?
Es el abogado defensor de Nicolás Petro. Ahora enfrenta una querella de Vásquez que la Fiscalía está analizando y ampliando con nuevas pruebas.
¿Qué pasará el 27 de noviembre?
Ese día se discutirá si la Fiscalía revoca o mantiene el principio de oportunidad concedido a Vásquez a cambio de su colaboración en el proceso contra Nicolás Petro.
Utilidad para la vida