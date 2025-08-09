Exclusivo: Habla exjefe de seguridad de Petro mencionado en chats entre Day Vásquez y Nicolás: “había dos mujeres extrañas”

Hace una semana la candidata presidencial Vicky Dávila reveló unos polémicos chats de 2021 y 2022 entre Nicolás Petro Burgos y su expareja Day Vásquez en los que se habla de “drogas, alcohol y prostitutas” durante la campaña presidencial y se hizo mención de un “Coronel” que fue del círculo más cercano del entonces candidato Gustavo Petro. “¿Por qué el coronel deja entrar a todas esas viejas?”, pregunta Vásquez y Petro Burgos le contesta: “ No sé, yo creo que él se las consigue” y su expareja responde: Pero deben decirle que la responsabilidad de lo que pueda pasar es de él”, a lo que el exdiputado del Atlántico dice: “Y aquí estamos en la habitación donde él se queda. Sí, ya se le dijo. Él (el coronel) dijo que ya está acostumbrado a eso”.

Se refieren, según confirmó este diario, a William Castellanos, un mayor retirado de la Policía que desde la Alcaldía de Petro en Bogotá en 2012 se convirtió en uno de sus asesores de seguridad más cercanos, encargado básicamente de proteger día a día la vida del político de izquierda; hizo parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado y fue hasta antes de iniciar la Presidencia en 2022 una de las personas más cercanas al hoy jefe de Estado. Tras conocerse los chats de Dávila, este diario constató su veracidad y reveló detalles adicionales con otras fuentes sobre uno de los episodios ocurrido en febrero de 2022 en Cartagena y de otros durante la campaña; se habla de consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, y de ausencias injustificadas por parte del entonces candidato. Castellanos habla en exclusiva con EL COLOMBIANO sobre su mención en los chats entre Vásquez y Petro Burgos y otros episodios inéditos. También se refiere a los quinientos millones de pesos del contrabandista alias Papá Pitufo que entraron a la campaña de 2022; de sus intentos para ocupar un alto cargo en el Gobierno; de las polémicas hermanas Juliana y Verónica Guerrero y hasta de la soledad del presidente, de quien dice que siguen en contacto y son amigos.

“Señor, por favor no tome que tenemos evento mañana”

Castellanos confirmó que él es el “coronel” al que se refieren en los chats, pero negó que fuera el que llevara mujeres que ejercían la prostitución para el entonces candidato Petro. “Yo me negué a eso. La noche anterior al incidente que menciona Day (Vásquez) tuve un disgusto porque terminamos un evento multitudinario en La Boquilla y empezaron a repartir trago y yo me opuse. Me dijeron que por qué me metía en la vida de Petro”, dice el mayor y agrega: “Al punto en que yo me retiré de la habitación del hotel donde estaba el señor con los amigos y la gente, ahí estaba Nicolás y Day, y al otro día a las cinco de la mañana me dijo Nicolás: ‘William, para el evento que nos vamos a ir mi papá está ahí desordenado’ y le digo ‘pues no hay evento y no hay nada más qué hacer’ y nos dimos cuenta que efectivamente había dos personas extrañas, dos damas”.

Este diario supo por otras fuentes que se trataba de mujeres que al parecer ejercían la prostitución. Según el relato, las habría llevado el entonces jefe de campaña y hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, coincidiendo con la versión de Castellanos. Una de esas fuentes dice bajo reserva que Petro estaba tomando whisky y cerveza porque “Armando se lo dio. Y él fue el que metió a las viejas. Por eso es que el presidente a cada rato dice que las amigas de Benedetti son jodidas”. Entérese: Petro reaccionó al derribo de avión con mercenarios colombianos en Sudán: “veremos si logramos el retorno de sus cuerpos” El evento, finalmente, se canceló, como sucedió tantas otras veces, alejando una supuesta intoxicación estomacal del candidato o dando cualquier otra excusa. Castellanos ratifica que nunca le llevó a Petro “ninguna dama, ninguna prostituta, ningún travesti (sic), ni un gramo de marihuana. Yo tuve muchos inconvenientes con el señor porque me le metía a la vida privada. Le decía: ‘señor, por favor no tome que tenemos evento mañana’ y él decía ‘me tomo otra cerveza’ y nos íbamos, muchas veces sucedió eso. El mismo Gustavo Bolívar me decía ‘¿tú sabes dónde está Petro?’ y yo le decía ‘sí, en tal parte’ y lo traía y me hacía caso. Si hay alguien que lo conoce soy yo, yo era el que lo protegía para que no se enrumbara y cumpliera los compromisos (...) yo no estoy en el Gobierno porque no permitía esas vagabunderías”. A raíz de este escándalo, sobre Castellanos se dijo que uno de sus hermanos es propietario de un prostíbulo en Bogotá conocido como “La Piscina” que cerró. El mayor retirado lo niega tajantemente, pero confirma que su familiar “es el dueño de los lotes donde funcionó La Piscina, Villa Nancy y otros parqueaderos. Él tiene varias propiedades ahí y le rentó una a la empresa que creó La Piscina (...) esto lo conoce el presidente porque yo se lo dije”. También se refiere a una supuesta distancia con la esposa de Petro, la primera dama Verónica Alcocer: “Yo le decía: ‘señora Verónica, déjeme hacer mi trabajo que le garantizo que llevo vivo al señor al 7 de agosto y la hago usted primera dama, pero déjeme la responsabilidad de la seguridad’ (...) ella pretendía que yo le estuviera diciendo dónde estaba el señor, pero eso no es ético, no le podía decir por temas de seguridad así fuera la esposa”.

“El hombre más solo de este país es el presidente Gustavo Petro”

Según dos fuentes distintas que estuvieron en esa campaña, hay tres razones por las cuales Castellanos finalmente no ocupó ningún alto cargo en el Gobierno, ya fuera como jefe de seguridad de Palacio o alguna embajada, que le alcanzaron a ofrecer. Primero, al parecer, hubo sospechas por parte de Benedetti, transmitidas a Petro, de que Castellanos habría filtrado información sensible de la campaña. Segundo, Alcocer también se habría opuesto a algún nombramiento de mayor poder que implicara cercanía con el mandatario, por ejemplo, liderar la poderosa Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); por eso, finalmente, Petro le ofreció ser embajador de Colombia en Australia a finales de 2022. “No acepté porque él estaba muy solo. Y sigue solo. El hombre más solo de este país es el presidente Gustavo Petro”, dice Castellanos respecto al motivo por el cual rechazó ser embajador. Pero su papel alrededor del Gobierno no acaba ahí.

Visitas a la DIAN, “Pitufo”, el vuelo y otra embajada

La tercera razón para aislar a Castellanos después de tantos años al servicio de Petro y su familia habría sido por la información que vinculaba al mayor con el dinero que puso el contrabandista detenido en Portugal; Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, entregó en la campaña quinientos millones de pesos. El propio Petro dijo que ordenó devolver el aporte cuando se dieron cuenta de quién se trataba. En cambio, fuentes cercanas al mayor retirado creen que Petro no lo tiene en cuenta “porque no quiere que él haga parte de todas esas barbaridades que ocurren allá”.

Sin embargo, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, le dijo a EL COLOMBIANO que Castellanos y el político Freddy Camilo Gómez, quien trabajó con Petro en la Alcaldía de Bogotá y sería cercano a “Pitufo” según la Fiscalía, lo visitaron en su oficina el 4 de octubre de 2022 para “hablar conmigo de aduanas y de la Polfa (Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera), William presentándose como de confianza del presidente”. Castellanos dice que “coincidió” con Gómez ese día y lo conocía desde la Alcaldía: “Es falso que yo le pedí a Reyes un puesto, de hecho, él me ofreció ser asesor y yo le dije que necesitaba la autorización del presidente. ¿A qué fui yo a la DIAN? A dos temas de inteligencia y seguridad y le llevé una información delicada de unos nombramientos que ese mismo día le llevé al presidente a la Casa de Nariño y Luis Carlos (Reyes) lo llamó para confirmar que iba para allá (sic)”. La Fiscalía llamó hace unos meses a Castellanos para que rindiera declaración sobre una avioneta que contrató un hombre de confianza de “Pitufo”, César Valencia, para viajar a Buenaventura y que finalmente no usó el candidato Petro pues se devolvió en un vuelo comercial. “Yo fui a declarar en el proceso donde indagan si esa avioneta la pagó ‘Pitufo’ y yo al señor no lo conozco”, dice Castellanos y niega que haya recibido dinero del contrabandista o que haya aparecido en un supuesto video coordinado por el catalán Xavier Vendrell devolviendo el dinero. Sobre ese video ha hecho referencia Augusto Rodríguez, director de la UNP, sugiriendo que se trataba de una fachada.

“Si hay video que lo saquen (...) mi labor era la seguridad, si la plata la recibió fue el catalán, si es que dice que la recibió él y la devolvieron (...) Mi relación con Augusto se ha deteriorado. Él le dijo al presidente que yo había ido a una reunión personal con ‘Pitufo’ y Augusto no puede decir eso porque no es cierto”. El mayor también niega haber organizado reuniones con comerciantes de San Andresito en Bogotá. Aunque Castellanos no ha ocupado ningún cargo formalmente en este Gobierno, sí le han ofrecido algunas posiciones de poder o recientemente las ha pedido. No se concretó su nombramiento como embajador en Australia ni como director en la DNI, pero hace poco más de un año, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo le ofreció, según el mayor, dirigir la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Esa propuesta no se concretó “por la labor que estaba haciendo Félix León Martínez, actual director”. Este diario también supo que Castellanos recientemente pidió ser embajador de Colombia en Argentina tras la salida del ahora precandidato presidencial Camilo Romero.

El mayor retirado lo confirmó: “Es cierto. Cuando supe la salida de Camilo, que es amigo mío, es más le dije a él que me ayudara porque quería irme para allá. ¿Por qué? Mi hija es médica y quiere especializarse en psiquiatría en Argentina (...) Mi general (r) (Humberto) Guatibonza me hizo el favor de decirle personalmente al presidente y él dijo que el cargo estaba reservado para un funcionario de Hacienda (José Roberto Acosta)”. Guatibonza es el actual director de la Jefatura de Protección Presidencial, un cargo al que siempre quiso llegar Castellanos, pero que finalmente le dieron al cuestionado coronel Carlos Feria Buitrago, investigado por presuntamente estar implicado en las “chuzadas” a la niñera Marelbys Meza, quien trabajó con la excanciller y exdirectora del Dapre, Laura Sarabia. Feria fue nombrado como agregado de la Policía en la embajada de Colombia en Washington, pero el Departamento de Estado de EE. UU. lo expulsó tras el pedido de congresistas republicanos. Ambos, Feria y Sarabia, quedaron enemistados con Castellanos. ¿Por qué?

Castellanos fue el que entró armado al despacho de Petro

En marzo de 2023, Noticias Uno reveló que un hombre que tenía una cita con el presidente Petro logró burlar los filtros de seguridad de la Casa de Nariño y entró armado hasta el tercer piso. Por esos hechos, expulsaron a funcionarios de la seguridad presidencial; al coronel Feria y la entonces jefe de gabinete Sarabia les llamaron la atención. Lo que no se sabía hasta ahora es que esa persona que logró entrar armada fue el mayor Castellanos sin ser funcionario de Palacio. “Yo siempre ando armado con su respectivo permiso. El presidente cuando me necesitaba me decía ‘pase un momentico’. Cuando paso los filtros, el arma no sonó. Nos reunimos arriba y cuando me despedí del presidente nos dimos un abrazo, como siempre, y yo sentí que él tocó la pistola y le dije ‘señor, ¿la sintió?’ y él me dijo: ‘¿Usted está armado?’ y le respondí: ‘siempre que he venido acá he estado armado’. Le saqué la pistola y le mostré el salvoconducto. No es que haya hecho ninguna prueba de seguridad, eso es falso, fue algo accidental”. Eso desató la molestia de Feria y Sarabia con Castellanos. “Ese día me enteré que dizque Laura era la jefe de seguridad del presidente. Eso es una locura. ¿Qué podrá saber ella de seguridad? Ella llegó y asumió una cantidad de cargos que no debía asumir porque la seguridad es un tema muy delicado”. La molestia de Castellanos y del círculo cercano de Petro con él se fue incubando aún más. Al punto que, según le dijeron fuentes de Gobierno a este medio, actualmente le tienen prohibida la entrada a Presidencia y al Ministerio del Interior. Castellanos dice desconocer ese veto y ratifica su amistad, admiración y cercanía con el jefe de Estado.

¿Castellanos fue el “padrino” de las hermanas Guerrero?