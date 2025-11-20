Alias Pescado y Jimmy Martínez, los reclutadores de los menores muertos en Guaviare, sobrevivieron al bombardeo

El disidente de las Farc que reclutó a los siete menores de edad que murieron en el bombardeo del pasado 10 de enero en Guaviare, logró sobrevivir al impacto de las bombas, y hoy sigue refugiado en la selva a la espera de volver a sus andanzas. Se trata de Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Pescado” o Héctor Aguilar, el comandante del frente 39 del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que lidera Néstor Gregorio Vera (Iván Mordisco). Le puede interesar: La doble moral de Petro: pide perdón por los bombardeos, pero los justifica De acuerdo con información de Inteligencia, las Fuerzas Militares introdujeron un grupo de 20 uniformados en la zona rural del municipio de Calamar, a principios del mes de noviembre, para darle cacería. Pero mientras la tropa avanzaba hacia la posible ubicación del objetivo, en el centro de mando de la operación se percataron de un movimiento del enemigo. A las huestes de “Pescado” se sumaron otros disidentes del frente 44, bajo el mando de Jhon Wilmer Ulcué Trochez (“Jimmy Martínez” o “Jimmy Parra”), hasta sumar una fuerza de, por lo menos, 150 combatientes.

En esa alianza no solo iban menores de edad, sino también mujeres, cumpliendo funciones de radistas y fusileras. Según la explicación que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, les dio a los congresistas durante una presentación en el Congreso, este grupo reforzado estaba a 285 metros de distancia de los 20 militares, a juzgar por las firmas de calor captadas por el avión plataforma que acompañaba la operación.

Esta fue la diapositiva que mostró el Ministerio de Defensa en el Congreso, para mostrar la cercanía entre los 20 militares y el grupo de “Pescado”, que los superaba en número. CORTESÍA MINDEFENSA.

Los terroristas al parecer estaban avanzando hacia los uniformados, localizados al noroccidente de su posición, por lo que el centro de mando preparó un ataque aéreo y elevó la consulta al Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República. Fue en ese contexto que Gustavo Petro autorizó el procedimiento. Las fuentes explicaron que no solo estaba de por medio la necesidad de proteger a la tropa en el terreno, sino la posibilidad eliminar a dos blancos estratégicos en una misma jugada, “Pescado” y “Jimmy Martínez”. Puede leer: Cinco bombardeos sin información y 42 menores muertos en operaciones militares: las alarmas durante debate en el Congreso Las bombas fueron lanzadas por aviones Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial, produciendo el resultado ya conocido: 20 disidentes muertos, siete de ellos menores de edad. Cuando la infantería llegó a la escena, aprehendió a otros tres adolescentes y capturó a dos adultos, además de incautar un importante arsenal. “De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare”, expresó el Ministerio en su comunicado sobre el caso.