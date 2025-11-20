Críticas y memes por el traje de Miss Noruega: ¿homenaje cultural o look “Bob Esponja”?

La pasarela de trajes nacionales de Miss Universo volvió a ser tendencia mundial y una de las protagonistas fue Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, quien acaparó todas las miradas con un traje inspirado en el salmón, uno de los mayores símbolos culturales y económicos del país escandinavo.
Conozca: Este jueves se elegirá Miss Universo 2025; horario y dónde verlo en Colombia
La joven de 19 años apareció en el escenario del Impact Arena, en Tailandia, con un imponente pez plateado que se abría para revelar un body en tonos blancos y rosados que imitaban el interior del animal. El look incluía un gorro con forma de cabeza de salmón, botas que simulaban aletas y una coreografía diseñada para recrear el movimiento del pez. El momento se volvió viral en minutos.