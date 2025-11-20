Críticas y memes por el traje de Miss Noruega: ¿homenaje cultural o look “Bob Esponja”?

La pasarela de trajes nacionales de Miss Universo volvió a ser tendencia mundial y una de las protagonistas fue Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, quien acaparó todas las miradas con un traje inspirado en el salmón, uno de los mayores símbolos culturales y económicos del país escandinavo. Conozca: Este jueves se elegirá Miss Universo 2025; horario y dónde verlo en Colombia La joven de 19 años apareció en el escenario del Impact Arena, en Tailandia, con un imponente pez plateado que se abría para revelar un body en tonos blancos y rosados que imitaban el interior del animal. El look incluía un gorro con forma de cabeza de salmón, botas que simulaban aletas y una coreografía diseñada para recrear el movimiento del pez. El momento se volvió viral en minutos.

¿Creatividad?

Mientras muchos países apostaron por trajes tradicionales, Noruega optó por un concepto que fusionó teatralidad, sátira y orgullo marítimo.

La voz en off del certamen explicó que la puesta en escena también conectaba con la experiencia de Leonora como lanzadora de bastón, haciendo énfasis en su coordinación y movimientos ondulantes.

En redes, el traje fue descrito como “icónico”, “absurdo”, “memorables” y “el más raro de la noche”; pero, para bien o para mal, fue uno de los que más conversación generó

Una presentación que será recordada

Durante su aparición, Leonora abrió las “escamas” del traje para revelar el interior del pez, acompañada de luces y movimientos ondulantes. La escena fue descrita por el certamen como una mezcla de “arte, humor y tradición marítima”.

Independientemente de las opiniones, su traje ya figura entre los más comentados —y probablemente entre los más recordados— de esta edición de Miss Universo.

¿Qué tiene que ver el Salmón y Noruega?

El concepto del traje no solo alude a un símbolo cultural, sino a una industria que marcó un hito reciente. En 2023, la industria salmonera de Noruega logró ganancias históricas, a pesar de la reducción en la producción y del aumento de los costos. Según el análisis de Kontali, las utilidades por kilogramo de salmón aumentaron entre 15% y 20%, alcanzando cerca de NOK 30 por kilo, mientras el valor total de las exportaciones llegó a un máximo de NOK 122,4 mil millones (unos US$11.000 millones). Lea también: Siglo XXI y siguen los reinados: nueva miss Colombia y las colombianas en Miss Universo y Miss Internacional La cosecha total fue de 1,47 millones de toneladas, y aunque representó una leve caída del 2%, Noruega mantuvo su posición como líder mundial en producción de salmónidos. Para Filip Szczesny, analista de Kontali, 2023 fue un año “excepcional”, con una rentabilidad que creció incluso con tres años consecutivos de disminución en la producción.

Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega. FOTO: Miss Universe vía Instagram.