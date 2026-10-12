Video | Jhon Arias dio asistencia en victoria de Palmeiras contra Corinthians; se alista para semifinal de la Libertadores

Palmeiras ganó 4-1. Los goles los anotaron Alxander Barboza, Agustín Gaiay y Matheus Bidu. Jhon Arias dio la asistencia para el segundo tanto del partido. Corría el minuto 45+1. Los verdes atacaban con la velocidad y dinámica que suelen hacerlo. El chocoano, quien juega moviéndose por todo el frente de ataque, recibió un pase fuera del área e inició la jugada que terminó en el tanto de Giay.

Jhon Arias, ya dentro del área, supo que no tenía ángulo para rematar al arco. Por eso, de primera intención, le dio la pelota a su compañero, que venía de frente a la portería y logró anotar. Con esa asistencia, el colombiano se consolidó como uno de los mejores futbolistas del gran partido de la última jornada del balompié brasileño.

¿Cuándo vuelve a jugar el Palmeiras de Jhon Arias?

Palmeiras contrató a Jhon Arias no solo para pelear por el título del Brasileirao, en el que es segundo con 63 puntos, a uno del Flamengo de Jorge Carrascal. El equipo verde también pensó en competir por el título de Copa Libertadores en esta temporada.