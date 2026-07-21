De la Espriella nombrará a otros dos paisas: David Tamayo en la UNGRD y Mauricio Tobón como embajador en México

Este lunes, el presidente electo Abelardo de la Espriella presentó nuevos nombramientos y decisiones para su próximo gobierno, entre ellas el traslado de la sede principal de ProColombia a Medellín, la apertura de una sede alterna de la Presidencia en la capital antioqueña y el nombramiento de varios funcionarios en puestos estratégicos: entre ellos, la cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD) y el nuevo embajador de Colombia en México.

Los seleccionados fueron, respectivamente, Santiago Tamayo y Mauricio Tobón. Ambos reconocidas figuras públicas y políticas de Antioquia.

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