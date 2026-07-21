Farándula terrorista: extorsionistas de “Iván Márquez” repartían talonarios y asustaban con motos ruidosas en Meta

El uso descarado de talonarios, y la modificación de motocicletas para hacerlas más ruidosas frente a las víctimas, terminó por exponer a una célula terrorista de la Segunda Marquetalia, la organización disidente de las Farc que comanda Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela.
Los hechos ocurrieron en el departamento del Meta, donde delinque el frente Iván Merchán y su autodenominada Comisión de Finanzas.
Según el reporte del Ejército, conocido por EL COLOMBIANO, los ganaderos, comerciantes, transportadores y empresarios venían siendo afectados por extorsiones que llegaban consignadas en hojas de un talonario especial.
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Dicho talonario tenía los membretes de esa comisión, con los logos de las disidencias de las Farc y el rostro del fallecido Víctor Julio Suárez Rojas (“Mono Jojoy”), antiguo jefe terrorista de la zona.