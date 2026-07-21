Farándula terrorista: extorsionistas de “Iván Márquez” repartían talonarios y asustaban con motos ruidosas en Meta

El uso descarado de talonarios, y la modificación de motocicletas para hacerlas más ruidosas frente a las víctimas, terminó por exponer a una célula terrorista de la Segunda Marquetalia, la organización disidente de las Farc que comanda Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela. Los hechos ocurrieron en el departamento del Meta, donde delinque el frente Iván Merchán y su autodenominada Comisión de Finanzas. Según el reporte del Ejército, conocido por EL COLOMBIANO, los ganaderos, comerciantes, transportadores y empresarios venían siendo afectados por extorsiones que llegaban consignadas en hojas de un talonario especial. Entérese: Consejo de Estado suspende resolución y frena diálogos entre Gobierno Petro y la Segunda Marquetalia Dicho talonario tenía los membretes de esa comisión, con los logos de las disidencias de las Farc y el rostro del fallecido Víctor Julio Suárez Rojas (“Mono Jojoy”), antiguo jefe terrorista de la zona.

Los empezaron a distribuir en los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras y Mapiripán, con los precios de las extorsiones, recibos de pago y citaciones. Los valores van desde $100.000 hasta $2 millones semanales, según las autoridades. Lo más curioso es que quienes repartían estos papelitos llegaban en motos de alto cilindraje con exosto (tubo de escape) modificado para producir más ruido durante la aceleración, una manera fafarachosa de hacerse notar y provocar zozobra entre las víctimas.

Este detalle fue clave para que la Inteligencia Militar rastreara a los sospechosos y les propinara un golpe estratégico, capturando a ocho de ellos este lunes festivo (incluyendo a tres mujeres). En la operación fue recuperado un menor de edad que había sido reclutado de manera forzada, les incautaron tres pistolas, municiones y cinco motos, de las cuales tres tenían las referidas modificaciones. “Dentro de las pistas que habrían seguido los integrantes de la Inteligencia Militar se encuentran el empleo de los talonarios (de los cuales habrían tomado las huellas dactilares) y de motocicletas de alto cilindraje acondicionadas con unos exostos especiales para generar mayor velocidad, pero también mucho ruido, lo que sirvió para poder ubicarlos y capturarlos”, reportó el Ejército.

La Segunda Marquetalia siempre ha estado en la mira de las autoridades, pero en especial desde el año pasado, cuando la Fiscalía y la Policía determinaron que fue la responsable de la planeación y contratación del grupo sicarial que cometió el magnicidio contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá, el 7 de agosto de 2025 (falleció en el hospital el 11 de agosto siguiente). De hecho ya se reactivó la Circular Roja de Interpol en contra de “Iván Márquez”, cuya organización se apartó de los diálogos de paz con el Gobierno en septiembre de 2024. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Exclusivo | La traición y el botín detrás de la guerra en la frontera de Bolívar y Antioquia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo identificaron las autoridades a la célula de la Segunda Marquetalia en el Meta? Las autoridades combinaron labores de Inteligencia Militar con evidencias obtenidas durante la investigación. Según el Ejército, el uso de talonarios de extorsión, de los que habrían recolectado huellas dactilares, y el empleo de motocicletas de alto cilindraje con exostos modificados para hacer más ruido, fueron claves para rastrear a los sospechosos y capturarlos. ¿Qué contenían los talonarios de extorsión usados por la Segunda Marquetalia? Los talonarios incluían membretes de la autodenominada Comisión de Finanzas del frente Iván Merchán, logos de las disidencias de las Farc y una imagen de alias “Mono Jojoy”. Además, contenían los montos exigidos por las extorsiones, recibos de pago y citaciones dirigidas a las víctimas. ¿En qué municipios del Meta estaban distribuyendo los talonarios de extorsión?