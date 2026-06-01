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Trump nomina a Nate Morris, “un firme defensor del movimiento MAGA”, como nuevo embajador en Colombia

El presidente Donald Trump anunció la nominación del empresario Nate Morris para ocupar la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

  • Donald Trump destacó la trayectoria empresarial y política de Nate Morris, a quien propuso como próximo embajador de Estados Unidos en Colombia. FOTO: @TheNewsTrending VÍA X.
    Donald Trump destacó la trayectoria empresarial y política de Nate Morris, a quien propuso como próximo embajador de Estados Unidos en Colombia. FOTO: @TheNewsTrending VÍA X.
  • Comunicado de Trump.
    Comunicado de Trump.
El Colombiano
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hace 39 minutos
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del empresario republicano Nate Morris como nuevo embajador de ese país en Colombia, una designación que deberá ser ratificada por el Senado antes de hacerse oficial.

El anuncio fue realizado por Trump a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó la trayectoria empresarial y política de Morris. El mandatario aseguró que sostuvo una reunión con el empresario de Kentucky y reveló que le pidió apartarse de la carrera por un escaño en el Senado para asumir un cargo dentro de su administración.

“Nate es un excelente empresario y un firme defensor del movimiento MAGA. Le he pedido que deje de lado esa contienda para asumir un papel en mi administración como embajador”, escribió Trump. Además, destacó su formación académica en Oxford, su cercanía con el Partido Republicano y su compromiso con los intereses de Estados Unidos.

Comunicado de Trump.
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