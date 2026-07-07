Renault-Sofasa disparó su producción 176% y fortaleció a Colombia como plataforma exportadora de vehículos

Renault-Sofasa observó un fuerte crecimiento durante el primer semestre de 2026, al producir 21.891 vehículos en su planta de Envigado, lo que representó un incremento del 176% frente al mismo periodo de 2025. El desempeño consolidó a Colombia como una plataforma estratégica de fabricación y exportación de vehículos para América Latina dentro de la red industrial del Grupo Renault.
Del total de unidades ensambladas entre enero y junio, 14.348 fueron destinadas a mercados internacionales, equivalentes al 66% de la producción, mientras que las 7.543 restantes abastecieron la demanda del mercado colombiano.
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