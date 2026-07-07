Renault-Sofasa disparó su producción 176% y fortaleció a Colombia como plataforma exportadora de vehículos

Renault-Sofasa observó un fuerte crecimiento durante el primer semestre de 2026, al producir 21.891 vehículos en su planta de Envigado, lo que representó un incremento del 176% frente al mismo periodo de 2025. El desempeño consolidó a Colombia como una plataforma estratégica de fabricación y exportación de vehículos para América Latina dentro de la red industrial del Grupo Renault. Del total de unidades ensambladas entre enero y junio, 14.348 fueron destinadas a mercados internacionales, equivalentes al 66% de la producción, mientras que las 7.543 restantes abastecieron la demanda del mercado colombiano. Conozca: En Antioquia se vendieron casi 25.000 carros nuevos en los primeros cinco meses de 2026

Los vehículos fabricados en la planta de Envigado llegaron a Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia y México, país que se consolidó como el principal destino de las exportaciones de la compañía durante el periodo. Con estos resultados, la operación colombiana gana mayor relevancia dentro de la estrategia regional del fabricante francés y fortalece el papel de la industria automotriz nacional como proveedor de vehículos para América Latina. El crecimiento industrial estuvo acompañado por un sólido desempeño comercial. Durante el primer semestre de 2026, Renault se ubicó como la segunda marca con mayor número de matrículas en Colombia, al contabilizar 15.820 unidades y alcanzar una participación de mercado del 11,1%. Uno de los principales impulsores de ese resultado fue la Renault Duster, que en sus versiones de combustión —ensamblada en la planta de Envigado— y la híbrida E-Tech sumó 5.558 matrículas, consolidándose como el segundo vehículo más vendido del país en el periodo.

De acuerdo con la compañía, la aceptación del modelo responde a su capacidad para adaptarse a las diferentes condiciones geográficas de Colombia, además de ofrecer altos estándares de seguridad, espacio y tecnología para usuarios particulares y actividades laborales.

La compañía destaca el talento humano detrás del crecimiento

Para Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, los resultados alcanzados reflejan el compromiso de los trabajadores de la compañía y el nivel tecnológico de la operación industrial. Lea también: Así es el plan para que en Colombia se ensamblen carros eléctricos; gremios tienen reparos

“Lo que hace fuerte esta operación no son solo los resultados, sino las personas que están detrás de cada vehículo. Hombres y mujeres experimentados, que trabajan con procesos de alta tecnología y ponen su talento al servicio de una planta que exige estándares de calidad muy altos. Ese trabajo diario es motivo de orgullo para todos nosotros”, afirmó el directivo. Renault-Sofasa completa 57 años de operación en Colombia y supera los 1,7 millones de vehículos ensamblados en el país. Desde su planta de Envigado produce modelos como Logan, Sandero, Stepway, Duster y Kwid para atender tanto el mercado nacional como diferentes países de América Latina. La empresa señaló que avanza en la ejecución de su estrategia futuREady, orientada a consolidar un modelo de negocio más ágil, tecnológico y sostenible. Como parte de este plan, su portafolio alcanza un 38% de electrificación y ofrece alternativas de movilidad y financiamiento mediante servicios como Mobilize Financial Services, Plan Rombo, Mobilize Power Solutions y Renault Renting. Además de su desempeño industrial, Renault-Sofasa destacó que ha sido reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar y que lideró el sector automotor en el ranking de innovación de la Andi, gracias a iniciativas como el Polo de Altitud y Pendiente, desarrollado para adaptar sus vehículos a las condiciones geográficas y de conducción propias de Colombia.

Los resultados del primer semestre de 2026 evidencian una operación que, además de atender el mercado interno, fortalece las exportaciones, genera empleo, dinamiza una amplia red de proveedores nacionales y consolida el papel de Colombia como un centro de producción de vehículos con alcance regional. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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