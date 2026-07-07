De la Espriella anuncia sus ministros en Justicia, Transporte, Comercio, Educación, Deporte y Vivienda, ¿quiénes son?

El nuevo gabinete continúa tomando forma. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes seis nuevas designaciones ministeriales, una movida que confirmó versiones que desde hace varias semanas circulaban en los equipos de empalme sobre la conformación del próximo Gobierno. Los nuevos ministros son Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte; Mauricio Gómez Amín en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Viviane Morales en el Ministerio de Educación; Jaime Andrés Beltrán en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Juliana Gutiérrez en el Ministerio del Deporte; e Iván Cancino en el Ministerio de Justicia y del Derecho. La mayoría de estos nombres habían participado en reuniones preparatorias o mantenían un papel visible durante la campaña presidencial, por lo que su llegada al gabinete era considerada altamente probable.

Elsa Noguera, MinTransporte

Es economista, exgobernadora del Atlántico, exalcaldesa de Barranquilla y exministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su nombre era uno de los que con mayor insistencia sonaba para integrar el gabinete debido a su experiencia administrativa y a su cercanía con sectores de la Costa Caribe. Mauricio Gómez Amín, MinComercio Es abogado barranquillero, exsenador y jefe de debate de la campaña presidencial de De la Espriella; era considerado una de las fichas seguras del nuevo Gobierno por el papel que desempeñó durante la contienda electoral y en la construcción del programa económico.

Viviane Morales, MinEducación Exfiscal general de la Nación, exsenadora y primera mujer en ocupar la Fiscalía General llega a una de las carteras con mayores retos del próximo cuatrienio, luego de que su nombre apareciera desde hace semanas entre las principales opciones del presidente electo para integrar el gabinete. Además, es esposa del exsenador Carlos Alonso Lucio, otro miembro clave de la campaña del presidente electo. Jaime Andrés Beltrán, MinVivienda Exalcalde de Bucaramanga y gerente nacional de regiones durante la campaña presidencial. Su nombramiento también había sido anticipado por diferentes versiones, especialmente por el protagonismo que tuvo durante la estrategia territorial del entonces candidato y por el peso político que representa para Santander dentro del nuevo Gobierno. Juliana Gutiérrez, MinDeportes Hermana del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Es administradora de empresas con maestría en administración de riesgos y experiencia en trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia. Aunque es uno de los perfiles menos conocidos del gabinete, su nombre también venía siendo mencionado desde días atrás dentro de las conversaciones sobre la distribución de las carteras. De hecho, sonó para llegar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.