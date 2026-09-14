De la Espriella sacó a Ricardo Valencia, director del Dane, tras polémica por cifras de empleo: duró solo tres semanas

El presidente, Abelardo de la Espriella, declaró insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Ricardo Valencia, luego de que este asegurara que no encontró anomalías en los indicadores de julio, los últimos producidos durante el gobierno de Gustavo Petro. Fuentes de la entidad le confirmaron a EL COLOMBIANO bajo reserva que lo declararon insubsitente este lunes. Minutos después, la Presidencia informó del hecho en un comunicado. Según el Ejecutivo, la conclusión de que las cifras estaban bien se dio sin que antes se hubieran adelantado auditorías profundas, lo que llevó al Gobierno a exigir una revisión rigurosa de la información recibida. Le puede interesar: Exdirectores del Dane recuerdan la ley que protege la independencia de la entidad y sus formas de dar las cifras Otro de los argumentos señala que “el saliente director hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento”. Esto se refiere a la orden que dio De la Espriella de que los ministros o demás líderes de entidades del Estado no pueden entregar declaraciones a medios ni responder preguntas sin previa autorización de la Casa de Nariño y solo en ocasiones específicas.

Aunque en el comunicado el Gobierno señala que el Dane seguirá contando con independencia, el texto indica: “independencia técnica (...) no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración. Independencia técnica, sí. Posición política de un organismo técnico, no”. En reemplazo de Valencia, el presidente nombró a Juan Manuel Alvarado Nivia, economista costeño a quien, según la Presidencia, conoció de cerca durante la organización de ayudas para víctimas de un terremoto. Puede leer: Con una inflación que cerraría en 7%, así quedaría el salario mínimo en 2027; estas son las cuentas

La polémica por la cancelación de las ruedas de prensa del Dane

Cabe señalar que la decisión estuvo antecedida por la negativa de Presidencia a dejar que el Dane hiciera ruedas de prensa. La medida generó pronunciamientos de tres exdirectores de la entidad, quienes cuestionaron que esta pueda ser tratada de la misma manera que un ministerio. Entre ellos se pronunció Juan Daniel Oviedo, director del Dane durante el gobierno de Iván Duque, quien señaló que la Ley 2335, conocida como la Ley de Estadísticas, no establece la obligación de realizar ruedas de prensa, pero sí impone límites frente a posibles interferencias políticas en las decisiones sobre la difusión de las estadísticas. Entérese: El Dane cancela sus ruedas de prensa por directiva de la Presidencia de la República La declaración de insubsistencia, según fuentes consultadas por este medio, no habría caído bien para algunos trabajadores de la entidad. De hecho, entre los funcionarios circula una infografía, titulada “El DANE en tres escenas”, que resume la secuencia de hechos que terminó en la salida de Valencia: primero, una directiva presidencial que limitó a los funcionarios a pronunciarse solo por canales oficiales y con autorización previa; luego, el Decreto 1385 de 2026, que permitió al DANE compartir de forma excepcional información reservada con otras entidades del Estado para atender la emergencia del terremoto, sin que ello implicara levantar la reserva estadística; y, por último, la insubsistencia del director.

Trabajadores del Dane señalan motivos por los que habría salido Ricardo Valencia de la entidad. Foto: suministrada

¿Quien es Juan Manuel Alvarado, el nuevo director del Dane?

Alvarado fue gerente de ciudad de la Alcaldía de Barranquilla en la administración de Jaime Pumarejo (2020-2023), hoy representante de Colombia ante el BID, designado por el Gobierno De la Espriella. En esa misma administración se desempeñó como secretario de Planeación, antes de asumir como gerente de ciudad. Es economista de la Universidad del Norte, con maestría en Economía de la misma universidad; también tiene un master en la Universidad de Oxford. También fue asesor de la Alcaldía de Barranquilla entre 2012 y 2013. Posteriormente, participó en Bancóldex como líder de Ecosistemas Dinámicos de la región Caribe. Su último cargo fue en Potencia, donde fue socio y director de Estrategia y Conocimiento. Allí lideró un equipo encargado de acelerar la curva de aprendizaje de alcaldías y gobernaciones. En su amplio recorrido, sin embargo, nunca había pasado por el Dane. Entre sus primeras tareas estarán revisar la información que ha emitido el Dane, comunicar sus resultados con transparencia y modernizar la entidad.

Este es el perfil técnico de Ricardo Valencia, saliente director del Dane

Ricardo Valencia Ramírez es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con trayectoria es gestión de datos, estadísticas, desarrollo sostenible y economía circular. Ya había estado en la entidad, pues entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 se desempeñó como subdirector general, en el gobierno Duque. Fue director ejecutivo de Cempre Colombia, dirigió la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, respaldada por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el FOMIN. Tras su salida del Dane en 2022, ejerció como consultor en gestión de datos, estadísticas socioeconómicas y economía circular para Asocapitales, la Universidad Javeriana de Cali, la Andi, la agencia de cooperación alemana GIZ y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI). Es cofundador y director de la firma Algebra Labs, especializada en el aprovechamiento estratégico de datos.

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