Exdirectores del Dane recuerdan la ley que protege la independencia de la entidad y sus formas de dar las cifras

La posible terminación de las ruedas de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a raíz de una directiva de la Presidencia de la República, abrió un nuevo debate sobre la independencia de la entidad y el acceso de los medios de comunicación a la información oficial.
La controversia surgió después de que se conociera que las históricas ruedas de prensa de la entidad podrían dejar de realizarse en el marco de una instrucción impartida por la Presidencia a los ministerios, según la cual sus funcionarios no deben entregar declaraciones a los medios sin autorización del Gobierno.
La medida generó pronunciamientos de tres exdirectores del Dane, quienes cuestionaron que la entidad pueda ser tratada de la misma manera que un ministerio y advirtieron sobre las implicaciones que esto tendría para la divulgación de las estadísticas oficiales.