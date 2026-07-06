Defensoría del Pueblo alerta por hechos violentos atribuidos al ELN en ocho departamentos del país: pide reforzar las medidas de protección

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por una serie de hechos de violencia e intimidación atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), registrados durante los últimos días en el marco de la conmemoración del aniversario número 62 de ese grupo armado. Los hechos ocurrieron en los departamentos de Risaralda, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Nariño y Guainía, donde se reportaron ataques armados, hostigamientos, explosivos, instalación de banderas y símbolos alusivos al ELN, además de otras acciones que, según la entidad, afectaron a la población civil.

La Defensoría señaló que en Risaralda se presentaron ataques contra la estación de Policía y el batallón ubicados en el casco urbano de San José del Palmar. También se registraron hostigamientos en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, donde un uniformado resultó herido y se reportaron daños en la infraestructura policial. Adicionalmente, fueron instaladas banderas y otros elementos alusivos al ELN en los municipios de Pereira y Dosquebradas. En Chocó, la entidad informó que la estación de Policía del municipio de Tadó fue hostigada mediante drones con explosivos. En Cauca, la Defensoría reportó el desplazamiento masivo de aproximadamente 70 familias, equivalentes a más de 200 personas, de la comunidad de San Antonio de Gurunendy, en el municipio de López de Micay. De acuerdo con la entidad, esta situación requiere atención humanitaria inmediata y medidas de protección para la población afectada.

Los reportes incluyen hostigamientos, explosivos, banderas y ataques contra la Fuerza Pública. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO

Hechos reportados en otras regiones

La Defensoría también informó sobre la instalación de banderas alusivas al ELN en el municipio de Guaitarilla, Nariño; la aparición de marcas relacionadas con ese grupo armado en Guainía; y la instalación de banderas en Sácama, Casanare, donde posteriormente las autoridades descartaron la presencia de artefactos explosivos tras realizar las verificaciones correspondientes. En el Valle del Cauca, una granada fue lanzada contra las instalaciones del CAI de Alfonso López, en Cali. El artefacto no detonó y las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la autoría del hecho. En Arauca, la entidad indicó que durante los últimos días se han registrado homicidios selectivos en los municipios de Saravena, Tame y Arauquita, situación que, según la Defensoría, agrava el contexto humanitario que enfrenta ese departamento. Los hechos reportados por la Defensoría incluyen: 1. Ataques contra la estación de Policía y el batallón en San José del Palmar, además de hostigamientos en Santa Cecilia, Risaralda. 2. Hostigamiento con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de Tadó, Chocó. 3, Desplazamiento de cerca de 70 familias, más de 200 personas, en López de Micay, Cauca. 4. Instalación de banderas y marcas alusivas al ELN en Guaitarilla (Nariño), Guainía y Sácama (Casanare). 5. Lanzamiento de una granada contra el CAI de Alfonso López, en Cali, que no llegó a detonar. 6. Homicidios selectivos registrados en Saravena, Tame y Arauquita, en el departamento de Arauca. La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó los hechos atribuidos al ELN y reiteró que la población civil no debe verse afectada por las acciones de los grupos armados ilegales.