Comisionado de Paz confirma que el Zarco Aldinever fue asesinado por el ELN: “Su cuerpo fue arrojado al río Arauca”

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que José Manuel Sierra Sabogal, conocido con el alias de ‘Zarco Aldinever’ y señalado por las autoridades de ordenar el atentado contra el entonces senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, murió en los Llanos Orientales.
La declaración fue entregada en una entrevista concedida a la revista Semana, en la que el funcionario indicó que la información proviene de fuentes que calificó como confiables y que, según dijo, tuvieron conocimiento directo de los hechos.