Comisionado de Paz confirma que el Zarco Aldinever fue asesinado por el ELN: “Su cuerpo fue arrojado al río Arauca”

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que José Manuel Sierra Sabogal, conocido con el alias de ‘Zarco Aldinever’ y señalado por las autoridades de ordenar el atentado contra el entonces senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, murió en los Llanos Orientales. La declaración fue entregada en una entrevista concedida a la revista Semana, en la que el funcionario indicó que la información proviene de fuentes que calificó como confiables y que, según dijo, tuvieron conocimiento directo de los hechos.

De acuerdo con Patiño, alias ‘Zarco Aldinever’, identificado como integrante de la Segunda Marquetalia, habría sido asesinado por una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN) bajo el mando de alias ‘Pablito’. Además, sostuvo que el cuerpo no fue sepultado y que, según los reportes recibidos, fue arrojado al río Arauca.

Declaraciones del comisionado sobre la presunta muerte

Durante la entrevista, el alto comisionado explicó el origen de la información y reiteró que considera confirmada la muerte del jefe guerrillero. “Lo que me aseveran fuentes confiables, bastante confiables, es que ese señor murió en manos de Pablito Arauca, del Eln. A él no lo enterraron. Su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales; me hablan del río Arauca. Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los elenos”. Patiño agregó que los datos fueron suministrados por personas que, según afirmó, conocieron directamente lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado sobre la recuperación del cuerpo ni han presentado un reporte forense que confirme oficialmente el fallecimiento. Alias ‘Zarco Aldinever’ era señalado por las autoridades como uno de los responsables de ordenar el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá. El entonces senador falleció dos meses después como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Alias ‘Zarco Aldinever’ era señalado por las autoridades de ordenar el atentado contra Miguel Uribe. FOTO: Policía Nacional

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