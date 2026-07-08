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“Ponga en el centro las necesidades del país”: Defensora del Pueblo le habla duro a Petro tras fracasado empalme

La Defensoría del Pueblo advirtió que desconocer los resultados oficiales de las elecciones e interrumpir el empalme con el gobierno entrante genera una peligrosa tensión institucional.

  • Gustavo Petro y la defensora del pueblo Iris Marín. Foto: Colprensa
    Gustavo Petro y la defensora del pueblo Iris Marín. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Casi un mes después de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro sigue hablando de fraude y trampas para desconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella. Sus declaraciones alimentan la tensión política y la incertidumbre sobre la transición de gobierno. Por eso, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le habló ‘durito’ y le pidió respetar de una vez los resultados oficiales y contribuir a bajar la tensión institucional.

La funcionaria advirtió que las autoridades electorales ya declararon a De la Espriella como presidente electo y recordó que corresponde a todas las instituciones y fuerzas políticas acatar esa decisión para preservar la confianza de los ciudadanos en la democracia.

La Defensoría del Pueblo reitera el llamado que ha hecho de manera constante sobre la importancia de respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico. Hoy reiteramos ese llamado porque el desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de empalme generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición que ponga en el centro las necesidades del país”, señaló.

Puede leer: La polémica propuesta con la que el nuevo MinJusticia pretende agilizar procesos penales, ¿cambiará las reglas?

El pronunciamiento se produce después de varios días en los que Gustavo Petro e Iván Cepeda han insistido en cuestionar el resultado de la segunda vuelta presidencial. Aunque ambos reconocieron inicialmente la victoria de Abelardo de la Espriella, con el paso de los días endurecieron su discurso, promovieron la denominada “desobediencia civil” y convocaron a manifestaciones y movilizaciones.

El primero en hacerlo fue Iván Cepeda durante un acto político en Cali, donde reiteró que mantendría una “desobediencia civil” durante el próximo cuatrienio para defender, según dijo, los avances del denominado Gobierno del Cambio.

Posteriormente, el presidente Petro retomó ese mensaje. Invitó a los ciudadanos a salir a las calles para protestar, insistiendo en que la movilización debía hacerse sin hechos de violencia, con el propósito de defender los derechos que, según él, fueron recuperados durante su administración.

Pide retomar el empalme

Además del llamado a respetar el resultado electoral, la Defensoría pidió que se restablezca el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, suspendido por decisión de ambas delegaciones.

La ruptura se produjo después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, afirmara que Petro y el senador Iván Cepeda estarían ejecutando un supuesto “plan B” para permanecer en el poder y frustrar la transición presidencial.

”Eso no es más que un disfraz del plan perverso que tienen Petro y Cepeda para atornillarse al poder. El plan de Petro siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo del socialismo del siglo XXI”, aseguró De la Espriella.

Con ese contexto, la Defensoría insistió en que la prioridad debe ser reducir la tensión institucional y garantizar que la transición hacia el nuevo gobierno se desarrolle dentro de las reglas democráticas y el respeto por las decisiones de las autoridades electorales.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Defensoría del Pueblo le pidió a Gustavo Petro respetar los resultados de las elecciones?
Porque, según la entidad, las autoridades electorales ya declararon oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo. La Defensoría considera que todas las instituciones y sectores políticos deben acatar ese resultado para preservar la confianza en la democracia y reducir la tensión institucional.
¿Qué dijo la Defensoría sobre el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante?
La Defensoría pidió que el proceso de empalme se retome. Advirtió que la interrupción de esa transición, sumada al desconocimiento público de los resultados oficiales, genera una tensión institucional que debe superarse.
¿Por qué se suspendió el empalme entre el gobierno de Petro y el de Abelardo de la Espriella?
El empalme fue suspendido por decisión de ambas delegaciones. Según Abelardo de la Espriella, la ruptura ocurrió porque considera que Gustavo Petro e Iván Cepeda estarían impulsando un supuesto “plan B” para impedir una transición normal. Por su parte, la Defensoría no se pronuncia sobre esas acusaciones y únicamente pide restablecer el diálogo institucional.
¿Qué es la “desobediencia civil” de la que hablan Petro e Iván Cepeda?
Iván Cepeda planteó una estrategia de “desobediencia civil” para ejercer oposición durante el próximo gobierno y defender los avances del denominado Gobierno del Cambio. Posteriormente, Gustavo Petro retomó ese mensaje e invitó a sus seguidores a movilizarse de forma pacífica.
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