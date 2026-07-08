Emergencia en Bello: incendio destruyó un aserrío, afectó a una vivienda y mató a dos perros

Un incendio estructural consumió, este miércoles en la tarde, un depósito de maderas del municipio de Bello, norte del área metropolitana de Medellín, y afectó, al menos, a una vivienda colindante. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la conflagración se registró a eso de las 3:15 p. m. en el aserrío El Congolo, ubicado en el barrio Las Granjas. Organismos de socorro y seguridad de Bello se desplazaron de inmediato al lugar y descubrieron que debido a las llamas dos perros murieron y dos más resultaron heridos. Las versiones iniciales dan cuenta de una explosión que se habría producido por pipetas en el barrio Las Granjas, cerca a tradicional sector Niquía. El trabajo articulado de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, el Cuerpo de Bomberos de Bello, la Defensa Civil y la Policía Nacional, esta última con el apoyo de las tanquetas de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), permitió, según el reporte oficial, controlar la situación en un 70%. Como resultado de la conflagración, además del depósito de maderas, resultó afectada una vivienda colindante. Ante esta situación, el equipo psicosocial de la Alcaldía de Bello se encuentra en el lugar realizando la caracterización de la familia que habita el inmueble, con el fin de identificar sus necesidades inmediatas y activar las rutas de atención correspondientes. De manera paralela, se adelanta la verificación de otras viviendas del sector para determinar posibles afectaciones adicionales y garantizar la seguridad de la comunidad de Las Granjas.