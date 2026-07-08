Emergencia en Bello: incendio destruyó un aserrío, afectó a una vivienda y mató a dos perros

Un incendio estructural consumió, este miércoles en la tarde, un depósito de maderas del municipio de Bello, norte del área metropolitana de Medellín, y afectó, al menos, a una vivienda colindante.

Las llamas también afectaron a una vivienda aledaña al depósito.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la conflagración se registró a eso de las 3:15 p. m. en el aserrío El Congolo, ubicado en el barrio Las Granjas. Organismos de socorro y seguridad de Bello se desplazaron de inmediato al lugar y descubrieron que debido a las llamas dos perros murieron y dos más resultaron heridos.

Las versiones iniciales dan cuenta de una explosión que se habría producido por pipetas en el barrio Las Granjas, cerca a tradicional sector Niquía. El trabajo articulado de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, el Cuerpo de Bomberos de Bello, la Defensa Civil y la Policía Nacional, esta última con el apoyo de las tanquetas de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), permitió, según el reporte oficial, controlar la situación en un 70%.

El lugar, ubicado en la diagonal 51 Nº 44 - 40, norte del área metropolitana de Medellín, quedó en cenizas. No se reportan personas heridas.