Ni Bernie Moreno ni Marco Rubio: esta es la delegación estadounidense que asistirá a posesión de De la Espriella

Ya está casi todo listo para que Abelardo de La Espriella, el presidente electo, se posesione en Cali, Valle del Cauca. A dos días de aquel evento, Estados Unidos ya confirmó cuál será la delegación que viajará a presenciar como, oficialmente, el político de Salvación Nacional se consagra como presidente de Colombia. De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, la delegación estará encabezada por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. La comitiva también estará integrada por Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente. También estará Viviana Bovo, subsecretaria principal adjunta interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra; y Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo primero que llamó la atención tras conocerse la lista oficial fue que no estarían el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; ni tampoco el senador republicano Bernie Moreno. El 22 de junio, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Moreno contó que felicitó personalmente a De la Espriella por su triunfo en las urnas, al que calificó como una “victoria épica” y destacó que se trató de la elección con mayor participación en la historia de Colombia. Según Moreno, durante una conversación ambos coincidieron en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar al país y que el nuevo mandatario garantizaría su seguridad y protección.

“Hablamos largamente sobre la migración ilegal y él estuvo inmediatamente de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia”, escribió el senador republicano. “América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior”, afirmó. Entérese: Posesión Abelardo de la Espriella: más de 11.000 uniformados estarán desplegados en Cali Tras esos dos mensajes de cercanía, se esperaba que Moreno llegara a la posesión. Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, también felicitó a De la Espriella tras su victoria en segunda vuelta y también había dicho que hablaron. Es decir, también se esperaba su presencia para que lo felicitara en persona. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Acabo de hablar con el presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su victoria electoral. La administración Trump espera con ansias trabajar de manera cercana con su próximo gobierno para avanzar en cooperación de seguridad regional, acabar con la inmigración ilegal a los Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir”, dijo Rubio en su momento. Sin embargo, a la posesión asistirán otras grandes figuras internacionales como el Rey Felipe VI, de España; y Javier Milei, presidente de argentina. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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