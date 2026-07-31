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Posesión Abelardo de la Espriella: más de 11.000 uniformados estarán desplegados en Cali

Las autoridades activaron un amplio dispositivo de seguridad para el próximo 7 de agosto, con vigilancia aérea, sistemas antidrones, controles en corredores estratégicos y una recompensa de hasta $500 millones por información que permita prevenir posibles amenazas.

  • El presidente electo decidió posesionarse en Cali, ciudad donde ya se coordina el dispositivo de seguridad para la ceremonia.Foto: Policía.
    El presidente electo decidió posesionarse en Cali, ciudad donde ya se coordina el dispositivo de seguridad para la ceremonia.Foto: Policía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública, será desplegado en Cali y varios municipios del Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo viernes 7 de agosto.

La estrategia fue definida en un consejo de seguridad realizado en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, al que asistieron autoridades nacionales, regionales, altos mandos militares y de Policía, así como representantes del presidente electo.

Puede leer: ¿Quién paga la sede “alterna” de Abelardo de la Espriella en Barranquilla?

Así será el dispositivo de seguridad en Cali

El operativo contempla acciones coordinadas por tierra, aire y mar, además de un esquema de vigilancia reforzado en diferentes puntos del departamento.

Dentro de las medidas previstas se encuentra la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la habilitación de controles en los principales accesos a Cali. Asimismo, las autoridades definieron corredores de seguridad en municipios como Buenaventura, Jamundí, Yumbo, Dagua, Restrepo, Candelaria, Palmira, Pradera y Florida.

Como parte de las acciones preventivas, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes suministren información que permita anticipar o neutralizar posibles riesgos para la jornada, incluyendo reportes sobre actividades sospechosas o el uso irregular de drones.

Amplíe la noticia: Así van los preparativos de la posesión de Abelardo en Cali, ¿está garantizada la seguridad?

La ministra encargada de Defensa, Angélica Verbel, explicó que los más de 11.000 uniformados harán parte del tercer anillo de seguridad dispuesto alrededor de la capital vallecaucana. En ese marco, cada componente de la Fuerza Pública asumirá funciones específicas para fortalecer la protección del evento y de la ciudadanía.

La Armada Nacional concentrará esfuerzos en el litoral Pacífico y en Buenaventura, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana apoyará las labores de vigilancia mediante aeronaves tripuladas y no tripuladas, además de sistemas especializados para la detección y neutralización de drones. Por su parte, la Policía Nacional tendrá a cargo la coordinación operativa y la seguridad de la infraestructura aeroportuaria.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que informe cualquier situación que pueda representar una amenaza para la seguridad. Para ello fue habilitada una línea telefónica destinada a la recepción de reportes ciudadanos.

Frente a las manifestaciones programadas durante la jornada, la gobernadora del Valle del Cauca señaló que las expresiones públicas serán permitidas siempre que se desarrollen de forma pacífica.

No obstante, advirtió que las autoridades actuarán ante eventuales bloqueos, hechos vandálicos o situaciones que alteren el orden público.

Las medidas por la crisis de la red de salud

Durante el mismo consejo de seguridad se acordó implementar controles para limitar el ingreso masivo de personas provenientes de otras regiones del país.

La medida responde a la situación que atraviesa la red hospitalaria del departamento, que enfrenta una emergencia humanitaria derivada de problemas financieros y de la alta ocupación en clínicas y hospitales.

La gobernadora Dilian Francisca Toro sostuvo que la decisión tiene un carácter exclusivamente preventivo y busca evitar una mayor presión sobre los servicios médicos. “Tenemos una emergencia humanitaria, una crisis humanitaria que quiere decir que, debido a la problemática que tenemos por la salud, por los hospitales y las clínicas de Cali y el Valle del Cauca que están colapsadas, vamos, en un momento determinado, a restringir la cantidad de personas que pueden ingresar de otros territorios”, manifestó la mandataria.

Según explicó la administración departamental, la restricción no cobijará a los invitados oficiales ni a las delegaciones nacionales e internacionales que participarán en la ceremonia. Además, reiteró que se mantendrán las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica.

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Las autoridades indicaron que los controles solo se activarían en caso de que el flujo de visitantes provenientes de otras zonas del país represente un riesgo para la capacidad de respuesta del sistema de salud del departamento.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo será el esquema de seguridad para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali?
Se desplegará un dispositivo especial de más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública en Cali y municipios vecinos del Valle del Cauca. La estrategia contempla operativos por tierra, aire y mar, la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), restricciones al espacio aéreo contra drones y una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información sobre posibles amenazas.
¿Por qué las autoridades del Valle del Cauca consideran restringir el ingreso de personas durante la posesión presidencial?
La medida se planteó de manera preventiva debido a la emergencia y crisis humanitaria que atraviesa la red hospitalaria del departamento por problemas financieros y alta ocupación en clínicas y hospitales. Los controles de acceso buscan evitar sobrecargar los servicios de salud locales, sin afectar a delegaciones ni invitados oficiales.
¿Qué restricciones y garantías habrá para la ciudadanía y las protestas durante la jornada de posesión en Cali?
Se habilitará una línea telefónica para reportes ciudadanos sobre situaciones sospechosas o drones. Las manifestaciones públicas y la protesta social estarán permitidas siempre que sean pacíficas; sin embargo, la Fuerza Pública intervendrá de inmediato en caso de bloqueos de vías, vandalismo o alteración del orden público.
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