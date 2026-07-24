Congresista Isabel Vera denuncia ataque contra miembro de su UTL y pide garantías de seguridad

La representante a la Cámara Isabel Vera, del Pacto Histórico, denunció que un integrante de su equipo de trabajo fue víctima de un intento de secuestro en Bogotá, hecho que la congresista relacionó con su reciente posesión y con la oposición de su bancada al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Vera relató lo ocurrido: “Lo que vivimos anoche fue horrible (medianoche del miércoles). Hace dos días me posesioné como congresista de Colombia y desde hace muchos años he sido líder estudiantil. Nunca había pedido un esquema de seguridad pese a las distintas situaciones de amenaza y de evidente riesgo hacia mi vida y la de mis compañeros”.
La representante explicó que se ha estado movilizando en el vehículo de quien será su coordinador en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y fue precisamente ese carro el que resultó atacado.
“Anoche cuando salimos del congreso, inmediatamente después de dejarme, fue a recoger a sus papás y su vehículo fue interceptado por cinco hombres fuertemente armados en lo que creemos que fue un intento de secuestro. Él logró escapar, retrocedió el carro, pero estos hombres dispararon al lado de su carro”, relató la congresista.