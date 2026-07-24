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¡Ojo! Gigantesco árbol cayó en Laureles, afectó redes eléctricas y obligó al cierre de una vía

La emergencia ocurrió en el barrio San Joaquín. No se reportaron personas lesionadas, pero las labores de retiro del árbol dependen de una revisión previa de EPM.

  • El árbol cayó después de desprenderse de sus raíces y afectó las redes eléctricas. Foto: Julio César Herrera
    El árbol cayó después de desprenderse de sus raíces y afectó las redes eléctricas. Foto: Julio César Herrera
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un árbol de gran tamaño se desplomó este viernes 24 de julio en el barrio San Joaquín, comuna 11 (Laureles-Estadio) de Medellín, causando afectaciones sobre las redes eléctricas y complicaciones en la movilidad del sector.

La emergencia ocurrió en la carrera 68A con calle 42A y fue atendida por una tripulación del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el árbol se desprendió desde la raíz y cayó sobre el tendido eléctrico.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, el área tuvo que ser acordonada debido al riesgo que representa la afectación de las redes de energía.

Entérese: ¡Atención! Así quedó la rotación oficial del pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2026

Las labores para retirar el árbol aún no habían comenzado al mediodía de este viernes, debido a que primero EPM debe realizar una inspección y garantizar que el cableado no represente peligro para los equipos de emergencia.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores evitar transitar por este punto de Laureles y tomar vías alternas mientras se supera la contingencia.

Por su parte, Bomberos Medellín y las demás entidades continúan trabajando para restablecer las condiciones de seguridad y normalizar el paso por la zona.

Lea más: Accidentes de tránsito han costado $218.000 millones este año en Medellín

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió exactamente la caída del árbol en Laureles?
La emergencia se registró en la carrera 68A con calle 42A, barrio San Joaquín, perteneciente a la comuna 11 (Laureles-Estadio) de Medellín.
¿Por qué se encuentra cerrada la vía en San Joaquín?
El árbol se desprendió desde la raíz y cayó sobre las redes del tendido eléctrico, lo que genera un alto riesgo de descarga para transeúntes y organismos de socorro. Por esta razón, el área fue acordonada.
¿Cuándo se retirará el árbol y se normalizará el paso?
Las labores de tronzado y retiro de la especie arbórea dependen de una inspección previa de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para desenergizar la zona y asegurar que el cableado no represente peligro para el personal de emergencia.
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