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Las medidas sugeridas con las que el sector público en Colombia podría reducir hasta 20% su consumo de energía

Según un estudio desarrollado por la firma Vertebra en infraestructura oficial, las entidades estatales podrían reducir hasta en un 20% su gasto energético con medidas de seguimiento y actualización de sus sistemas.

  • El sector público colombiano consume cerca del 5% de la energía nacional. Un estudio plantea que la tecnología y los programas de eficiencia podrían ayudar a reducir el gasto energético de las entidades estatales. FOTO: Vertebra, Freepik.
    El sector público colombiano consume cerca del 5% de la energía nacional. Un estudio plantea que la tecnología y los programas de eficiencia podrían ayudar a reducir el gasto energético de las entidades estatales. FOTO: Vertebra, Freepik.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El sector público colombiano tiene una oportunidad para disminuir su consumo de energía mediante herramientas tecnológicas y estrategias de eficiencia que permitan identificar desperdicios y optimizar recursos. Según un estudio desarrollado por la firma Vertebra en infraestructura oficial, las entidades estatales podrían reducir hasta en un 20% su gasto energético con medidas de seguimiento y actualización de sus sistemas.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) citadas por la compañía, más de 4.000 entidades públicas consumen alrededor del 5% de la energía total del país, lo que convierte al Estado en un actor clave para impulsar políticas de sostenibilidad y ahorro.

El análisis, realizado en 40 edificaciones oficiales, encontró que existe un potencial de mejora de hasta el 40% en eficiencia energética mediante la implementación de sistemas de medición en tiempo real que permitan conocer cómo se consume la energía y detectar irregularidades.

Según Juan Pablo Rojas, CEO de Vertebra, uno de los principales problemas del sector público es la falta de herramientas para hacer un monitoreo constante del consumo.

“Al integrar sistemas que capturen y centralicen la información de las facturas de servicios públicos, las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas y actuar a tiempo”, explicó.

El estudio señala que las plataformas digitales de análisis energético y los programas internos de eficiencia pueden generar ahorros de hasta un 25% en el consumo, especialmente mediante la revisión detallada de facturas, seguimiento de indicadores y creación de una cultura de ahorro dentro de las instituciones.

Para las entidades que concentran sus operaciones en pocos edificios, las reducciones podrían llegar al 20% del gasto energético, principalmente a través de inversiones en actualización de luminarias, sistemas de climatización y mejoras técnicas en las instalaciones.

Vertebra indicó que actualmente administra y centraliza el seguimiento de 14.000 puntos energéticos para empresas con múltiples sedes, una experiencia que, según la firma, demuestra que la automatización permite identificar anomalías y corregir consumos innecesarios.

El papel de las familias

Además de las medidas dentro de las oficinas públicas, la compañía plantea involucrar a los funcionarios en campañas de ahorro energético desde sus hogares.

Según Rojas, promover hábitos de eficiencia en las viviendas y hacer seguimiento al consumo residencial puede ayudar a disminuir la presión sobre la red eléctrica durante las horas de mayor demanda, con reducciones de hasta un 30% en los entornos familiares.

La propuesta surge en un contexto marcado por los desafíos climáticos y la necesidad de proteger los recursos energéticos del país. Para la firma, el ahorro no depende únicamente de acciones tradicionales como apagar luces al finalizar la jornada laboral, sino de implementar sistemas que permitan medir, analizar y tomar decisiones sobre el consumo.

Entérese: Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 medidas más para ahorrar energía por El Niño

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánta energía consume el sector público en Colombia?
El sector público consume cerca del 5% de la energía total del país, según cifras de la UPME citadas por el estudio de Vertebra.
¿Cuánto podría ahorrar el Estado en consumo de energía?
Las entidades públicas podrían reducir hasta un 20% su gasto energético mediante programas de eficiencia, actualización tecnológica y seguimiento del consumo.
¿Qué es la eficiencia energética y por qué es importante?
La eficiencia energética consiste en utilizar menos energía para realizar las mismas actividades. Su aplicación permite reducir costos, optimizar recursos y disminuir el impacto ambiental.
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