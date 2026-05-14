“El ‘mico’ de $195.000 millones”: denuncian presunto desvío de dinero en el MinDefensa de Velásquez

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades en la ejecución del llamado “Proyecto Fortaleza”, una iniciativa del Ministerio de Defensa para construir un complejo administrativo que concentraría las oficinas del sector defensa en Bogotá.
Según Valencia, el contrato fue suscrito el 2 de agosto de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, entre el Ministerio de Defensa y la Canadian Commercial Corporation (CCC), una agencia del gobierno de Canadá. El acuerdo ascendió a $1,5 billones y contemplaba que la obra estuviera terminada en julio de 2026.
De acuerdo con la denuncia, el 19 de diciembre de 2022, ya bajo la administración del entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, el contrato fue modificado. Ese movimiento aumentó el anticipo inicialmente pactado y añadió una cláusula que autorizó el giro de $195.375 millones a favor del contratista como “estimado de la remuneración” total del proyecto.