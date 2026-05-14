3.200 niños de Jamundí, en clases virtuales por ataques de disidencias

Salir de casa para ir al colegio es un riesgo que más de 3.400 niños no pueden asumir en Jamundí, municipio inundado por disidencias. Las instituciones educativas del municipio, sobre todo en las zonas rurales, tomaron la decisión de enviarlos a clases virtuales para cuidarlos de la violencia que vive la región. “Desde la administración municipal y la secretaría de Educación de Jamundí se ha orientado a algunas de las instituciones educativas de la zona rural para la atención remota de estudiantes. Esto, con el objetivo de cuidar la vida de nuestras comunidades y garantizar su atención”, dijo Alexander Morales, secretario de Educación de Jamundí.

Corregimientos afectados y duración de la medida en Jamundí

Las instituciones afectadas corresponden a los corregimientos de Timba, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia, Robles, La Liberia. Por ahora, la medida va hasta el 15 de mayo, pero es posible que se extienda: “Su permanencia dependerá de los factores de seguridad que definan las autoridades correspondientes”, dijo la Alcaldía de Jamundí en un comunicado.

Debido a que las zonas afectadas son rurales, en muchas de ellas es complicado el acceso a internet, lo que puede afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para saber cómo se enfrenta esta situación en medio de las dificultades, EL COLOMBIANO se comunicó con fuentes de la Alcaldía de Jamundí, que explicaron que la conectividad a clase es “virtual o telefónica”. Explicaron que los funcionarios de la oficina de TIC están adelantando visitas técnicas para mejorar la conectividad: “De pronto uno no conecta, pero el vecino sí, entonces se reúnen en la casa tres o cuatro muchachos, y ven las clases”. A su vez, comentaron que se está realizando un trabajo articulado entre profesores y padres de familia, por computador o teléfono, para intentar que se garantice el acceso a la clase. Lea también: Ataque con drones y fusiles golpea a Jamundí, Valle: hay estudiantes encerrados en escuela

La amenaza de los drones: 98 ataques en el Valle del Cauca

Justo el pasado 7 de mayo, un ataque con drones y ráfagas de fusil a la subestación de Policía de Robles generó que los estudiantes de un colegio aledaño permanecieran encerrados en los salones de clases, mientras el Ejército y la Policía respondía a los hostigamientos. La zona rural del municipio está bajo el fuego cruzado entre las disidencias de las Farc y el Ejército. Solo en la estación de Policía del corregimiento de Robles, este grupo armado lanzó 17 cargas explosivas de drones el 13 de mayo. Esto lo confirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

“Llevamos 98 ataques con drones, tanto al Ejército como a la Policía. Al primero en la zona alta de Jamundí. Ha habido cinco soldados heridos. Y a los segundos, en Potrerito y Robles”, dijo Toro. Toro reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad anti drones en la región: “necesitamos que el Gobierno Nacional y el Ministerio le puedan dar más anti drones al Ejército y a la Policía, de lo contrario va a ser muy difícil controlar estos ataques en Jamundí”. Agregó que, aunque la Gobernación entregó 6 aparatos anti drones, estos no logran detectar los drones terroristas. En otras palabras, los soldados y policías están a su suerte.

¿Por qué Jamundí es un punto clave para las disidencias?

Como ha reportado este diario, Jamundí tiene una posición geoestratégica, en un corredor que comunica a los departamentos del Cauca y el Valle. Además, con Cali, la ciudad más importante del Pacífico. Desde Jamundí también se accede a Buenaventura, que cuenta con una zona portuaria que administra el 60 % de la mercancía que entra y sale del país.

Esto implica que el municipio hace parte de un triángulo estratégico para las economías criminales, con acceso a plataformas de exportación (el puerto), áreas de cultivos ilícitos de cocaína y marihuana (el norte del Cauca), y centros de logística y lavado de activos (Cali). Los terroristas tienen rutas de movilidad por la Cordillera Central y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que les sirven para camuflarse y eludir la persecución de las autoridades. Además, el municipio concede acceso a importantes ríos, como el Cauca, Claro, Timba y Jamundí, que no solo sirven como corredores fluviales para mover armas, drogas y personal, sino que algunos tramos tienen yacimientos de oro, que son explotados de forma ilegal por esa organización. Lea también: ¿Y las prioridades? Críticas a Petro por mostrar celebración de su cumpleaños en plena ola de atentados

Alertas de la Defensoría del Pueblo sobre derechos humanos

A principios de mayo, la defensora del Pueblo Iris Marín estuvo atendiendo la situación contra los derechos humanos en el municipio, junto con las autoridades locales. La Defensoría del Pueblo ha advertido el deterioro de la situación en el municipio en diferentes alertas tempranas, un mecanismo para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo contra los derechos humanos en el conflicto armado. Que no se olvide ese derecho fundamental a la educación, hoy vulnerado ante la amenaza de estos grupos disidentes.

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