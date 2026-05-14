3.200 niños de Jamundí, en clases virtuales por ataques de disidencias

Salir de casa para ir al colegio es un riesgo que más de 3.400 niños no pueden asumir en Jamundí, municipio inundado por disidencias. Las instituciones educativas del municipio, sobre todo en las zonas rurales, tomaron la decisión de enviarlos a clases virtuales para cuidarlos de la violencia que vive la región.
“Desde la administración municipal y la secretaría de Educación de Jamundí se ha orientado a algunas de las instituciones educativas de la zona rural para la atención remota de estudiantes. Esto, con el objetivo de cuidar la vida de nuestras comunidades y garantizar su atención”, dijo Alexander Morales, secretario de Educación de Jamundí.