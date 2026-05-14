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Prográmese | Así se jugarán las semifinales de la Liga BetPlay este sábado en Ibagué y Bogotá

Atlético Nacional arranca como visitante y terminará en el Atanasio Girardot, la serie en busca del paso a la final.

  • Alfredo Morelos, goleador de Atlético Nacional es uno de los líderes que tienen el cuadro verdolaga para buscar la final. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Alfredo Morelos, goleador de Atlético Nacional es uno de los líderes que tienen el cuadro verdolaga para buscar la final. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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La Dimayor ya oficializó los horarios y las fechas para los duelos de semifinal de la Liga BetPlay, los cuales se disputarán este sábado en Ibagué y Bogotá.

Las series Tolima-Atlético Nacional, y Santa Fe-Junior se disputarán este sábado. A las 6:00 de la tarde, el cuadro antioqueño visitará al Pijao, en el Manuel Murillo Toro; mientras que, desde las 8:30 de la noche, Santa Fe tendrá la visita de Junior de Barranquila.

El duelo entre Pijaos y Verdolagas será una revancha no solo del último resultado, en el que los dirigidos por Efraín Juárez se quedaron con el título tras empatar 1-1 en Ibagué y ganar 2-0 en el Atanasio Girardot, en la final del Clausura en 2024.

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Pero antes de ese antecedente, también se presentó una final entre ambos clubes, en el torneo Apertura del 2022, cuando Nacional también se quedó con el título, tras ganar en casa 3-1 y perder en Ibagué 2-1, los dirigidos por Hernán Darío Arriero Herrera se quedaron con el título 17 para el cuadro Verdolaga.

La única final reciente con la que se ha quedado el Tolima data de la Copa Betplay del 2018, cuando el cuadro de Ibagué se quedó con el título tras perder 0-1 en el Manuel Murillo Toro y la victoria 1-2 en el Atanasio Girardot, para tener que definir por penales la corona, la cual terminó 2-4 a favor de los Pijaos.

La semifinal entre los dos últimos campeones

La otra semifinal será entre los dos últimos campeones de la Liga BetPlay, Junior y Santa Fe, que alcanzaron esta instancia tras dejar en el camino a Once Caldas y América de Cali, respectivamente.

Según datos de Dimayor, desde 2005 Junior y Santa Fe se han enfrentado en 60 ocasiones, con 24 victorias para los Cardenales, 18 para los Tiburones, con 18 empates.

Entre estos dos clubes también hay una revancha reciente, ya que los capitalinos se quedaron con el título de la Superliga en enero de 2026, tras ganarle 3-0 en el partido de vuelta en El Campín.

Además, Santa Fe derrotó 2-1 al Junior en El Campín por la fecha 8 de la actual Liga BetPlay.

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