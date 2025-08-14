A cuatro meses de la desaparición de Tatiana Hernández, su madre exige su regreso y denuncia llamadas extorsivas

Con la esperanza intacta, Lucy Díaz volvió a hacer pública su súplica para que Tatiana Alejandra, de 23 años, su hija, regrese a casa. La joven, que realizaba sus prácticas en el Hospital Naval de Cartagena y estaba a una semana de regresar a su tierra natal, fue vista por última vez en el sector de Los Espolones, diagonal al Parque de La Marina, mientras contemplaba el atardecer en la capital de Bolívar.
“De allí se la llevaron y a hoy no sabemos de su paradero. Rogamos el favor a las personas que la tienen que ya es tiempo suficiente para que la devuelvan; permítanle hacer una llamada a su familia”, escribió Díaz en Facebook, recordando que este 14 de agosto es el cumpleaños de la abuela de Tatiana, “un regalo” que, dice, sería su regreso.