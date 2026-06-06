Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Desmantelan red que atacaba a conductores de plataformas de transporte en Bogotá: creaban perfiles falsos para robarles

Lo que parecía un servicio de transporte rutinario era, en realidad, una emboscada, que según los detalles revelados por la Fiscalía, terminaba en un secuestro para los conductores, a los cuales les quitaban sus pertenencias.

  • Un juez de garantías cobijó con medida de aseguramiento a tres presuntos delincuentes que tenían en jaque al gremio de transportistas virtuales en la capital. FOTO: Fiscalía General de la Nación y Getty
    Un juez de garantías cobijó con medida de aseguramiento a tres presuntos delincuentes que tenían en jaque al gremio de transportistas virtuales en la capital. FOTO: Fiscalía General de la Nación y Getty
  • Amordazados en la parte trasera de sus propios vehículos y bajo la amenaza latente de un disparo, así dejaban a los conductores. FOTO: Getty
    Amordazados en la parte trasera de sus propios vehículos y bajo la amenaza latente de un disparo, así dejaban a los conductores. FOTO: Getty
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

Una red de delincuentes que operaba en Bogotá afectando a conductores de plataformas de transporte fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación, la cual presentó ante un juez penal de control de garantías a Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido.

Le puede interesar: Petro apareció en Córdoba con un discurso desencajado sobre las mujeres, el paramilitarismo y la segunda vuelta

De acuerdo con el ente acusador, los tres implicados se dedicaban al secuestro de conductores de plataformas virtuales de transporte y al hurto de sus pertenencias y vehículos en Bogotá, al crear perfiles falsos para solicitar servicios hacia determinados lugares de la ciudad.

Amordazados en la parte trasera de sus propios vehículos y bajo la amenaza latente de un disparo, así dejaban a los conductores. FOTO: Getty
Amordazados en la parte trasera de sus propios vehículos y bajo la amenaza latente de un disparo, así dejaban a los conductores. FOTO: Getty

Igualmente, la Fiscalía identificó en la audiencia de este sábado 6 de junio que, cuando abordaban el vehículo que los trasladaría, presuntamente sometían a la víctima, mediante el uso de armas de fuego y cortopunzantes, obligándola a moverse a la parte trasera para inmovilizarla.

En la investigación se identificó además que durante el trayecto el conductor era intimidado para que entregara las claves de sus aplicaciones bancarias, y de esta manera realizaban transacciones, compras o transferencias de dinero.

Según la Fiscalía, Vera Pulido sería el cabecilla y el encargado de conducir el vehículo hurtado y de contactar a otras personas para que hicieran parte de la organización ilegal, mientras que otros implicados amenazaban a los conductores y se apropiaban de los elementos de valor.

Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Los procesados no aceptaron los cargos. Vera Pulido y Téllez Ariza recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Méndez Pulido permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.

También le puede interesar: Rescataron más de 300 perros hacinados, sin comida y en condiciones precarias en una casa en Cundinamarca

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos