Desmantelan red que atacaba a conductores de plataformas de transporte en Bogotá: creaban perfiles falsos para robarles

Una red de delincuentes que operaba en Bogotá afectando a conductores de plataformas de transporte fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación, la cual presentó ante un juez penal de control de garantías a Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido. Le puede interesar: Petro apareció en Córdoba con un discurso desencajado sobre las mujeres, el paramilitarismo y la segunda vuelta De acuerdo con el ente acusador, los tres implicados se dedicaban al secuestro de conductores de plataformas virtuales de transporte y al hurto de sus pertenencias y vehículos en Bogotá, al crear perfiles falsos para solicitar servicios hacia determinados lugares de la ciudad.

Amordazados en la parte trasera de sus propios vehículos y bajo la amenaza latente de un disparo, así dejaban a los conductores. FOTO: Getty

Igualmente, la Fiscalía identificó en la audiencia de este sábado 6 de junio que, cuando abordaban el vehículo que los trasladaría, presuntamente sometían a la víctima, mediante el uso de armas de fuego y cortopunzantes, obligándola a moverse a la parte trasera para inmovilizarla. En la investigación se identificó además que durante el trayecto el conductor era intimidado para que entregara las claves de sus aplicaciones bancarias, y de esta manera realizaban transacciones, compras o transferencias de dinero.

Según la Fiscalía, Vera Pulido sería el cabecilla y el encargado de conducir el vehículo hurtado y de contactar a otras personas para que hicieran parte de la organización ilegal, mientras que otros implicados amenazaban a los conductores y se apropiaban de los elementos de valor. Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.