El último acto de “El Mago”: Macnelly Torres se despide en el Atanasio; las figuras presentes

Rodeado de futbolistas que, como él, marcaron una época y se ganaron el cariño de miles de aficionados, Macnelly Torres tendrá este domingo la despedida que merece tras una brillante carrera profesional.

La última función de “El Mago”, nacido hace 41 años en Barranquilla, comenzará a las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, escenario en el que deslumbró con su talento y alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al conquistar con Atlético Nacional la Copa Libertadores de 2016, de la que fue una de sus grandes figuras. Un año más tarde ganó la Recopa Sudamericana.

Precisamente, varios de los compañeros con los que consiguió aquella histórica conquista volverán a compartir cancha con el exvolante para enfrentar a una Selección Colombia conformada por reconocidos referentes del balompié nacional.

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Por Atlético Nacional actuarán Franco Armani, Gastón Pezzuti, Alexis Henríquez, Dávinson Sánchez, Alejandro Bernal, Farid Díaz, Sherman Cárdenas, Dorlan Pabón, Alejandro Guerra, Marlos Moreno, Víctor Ibarbo, Orlando Berrío y Jéfferson Duque.

La Selección Colombia, por su parte, contará con Róbinson Zapata, José Luis Chunga, Mario Yepes, Carlos “La Roca” Sánchez, Yulián Anchico, Lin Carlo Henry, Gonzalo Jara, Tomás Maya, Carlos “Pibe” Valderrama, Juan Fernando Quintero, Geovanni Hernández, Eudalio Arriaga, Aldo Leao Ramírez, Giovanni Moreno, Martín Arzuaga, Roberto Peñaloza y Omar Pérez. El compromiso será transmitido por ESPN y Disney+.

Macnelly se desempeñó como mediocampista ofensivo o volante creativo y fue internacional con la Selección Colombia. Debutó como profesional con Junior de Barranquilla en 2003 y posteriormente vistió las camisetas de Cúcuta Deportivo, Colo Colo de Chile, Atlético Nacional, San Luis de México, Al-Shabab de Arabia Saudita, Deportivo Cali, Libertad de Paraguay y Alianza Petrolera, club en el que puso fin a su carrera en 2020.

Con la Selección Colombia estuvo entre 2005 y 2017, disputó 48 partidos y marcó cuatro goles. A lo largo de su trayectoria conquistó 16 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, consolidándose como uno de los volantes más talentosos y elegantes que ha dado el fútbol colombiano en las últimas décadas.

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