La casa del contratista que sirvió de ruta de los comandos para llegar a ‘Bendito Menor’

Las fuerzas especiales usaron la vivienda del contratista Jorge Martelo para evacuar a dos menores, subir al techo y cruzar al escondite del cabecilla.
La noche en que fueron por alias Bendito Menor, el comando de ‘Los Lobos’ no entró primero a la casa donde se escondía el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Entraron a la de al lado. Allí, Jorge David Martelo Yépez creyó inicialmente que los policías iban por él y clamó porque no le hicieran nada.
En la vivienda había dos menores que tuvieron que ser evacuados antes de que los uniformados pudieran continuar. Luego avanzaron en silencio, subieron al techo y cruzaron hacia el inmueble contiguo. Al otro lado estaba Bendito Menor.
EL COLOMBIANO revela, a partir de fuentes de la Fiscalía y cercanos al operativo, este detalle desconocido que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel: la propiedad de Martelo, sin él saberlo con anticipación, fue utilizada por las fuerzas especiales como punto de aproximación para llegar hasta el criminal. La historia de aquella madrugada involucra dos casas.
En una estaba escondido Bendito Menor. En la otra vivía Martelo. Y entre ambas ocurrió una maniobra que hasta ahora no había aparecido en las versiones públicas conocidas de la operación.
El objetivo ya estaba localizado. Naín Andrés Pérez Toncel había aprendido a moverse con cautela. Las autoridades conocían sus capacidades para cambiar de ubicación, reducir sus comunicaciones y mantenerse fuera del alcance de los investigadores.