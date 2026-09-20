La casa del contratista que sirvió de ruta de los comandos para llegar a ‘Bendito Menor’

Las fuerzas especiales usaron la vivienda del contratista Jorge Martelo para evacuar a dos menores, subir al techo y cruzar al escondite del cabecilla. La noche en que fueron por alias Bendito Menor, el comando de ‘Los Lobos’ no entró primero a la casa donde se escondía el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Entraron a la de al lado. Allí, Jorge David Martelo Yépez creyó inicialmente que los policías iban por él y clamó porque no le hicieran nada. En la vivienda había dos menores que tuvieron que ser evacuados antes de que los uniformados pudieran continuar. Luego avanzaron en silencio, subieron al techo y cruzaron hacia el inmueble contiguo. Al otro lado estaba Bendito Menor. EL COLOMBIANO revela, a partir de fuentes de la Fiscalía y cercanos al operativo, este detalle desconocido que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel: la propiedad de Martelo, sin él saberlo con anticipación, fue utilizada por las fuerzas especiales como punto de aproximación para llegar hasta el criminal. La historia de aquella madrugada involucra dos casas. En una estaba escondido Bendito Menor. En la otra vivía Martelo. Y entre ambas ocurrió una maniobra que hasta ahora no había aparecido en las versiones públicas conocidas de la operación. El objetivo ya estaba localizado. Naín Andrés Pérez Toncel había aprendido a moverse con cautela. Las autoridades conocían sus capacidades para cambiar de ubicación, reducir sus comunicaciones y mantenerse fuera del alcance de los investigadores.

Por eso, encontrarlo requería algo más que una señal aislada. La operación fue acumulando piezas. Una fuente humana permitió establecer movimientos relacionados con el cabecilla. Después llegaron las labores de inteligencia tecnológica, el seguimiento de comunicaciones y la vigilancia aérea. En medio de esa persecución también apareció una maniobra de engaño. Las autoridades hicieron circular entre personas cercanas al cabecilla la versión de que Bendito Menor había sido asesinado. La intención era provocar una reacción. Y esta llegó. Las comunicaciones posteriores permitieron a los investigadores avanzar en la ubicación del hombre que buscaban. El cerco se fue cerrando. Luego entró en escena la vigilancia aérea. Un MQ-9A Reaper, como lo reveló EL COLOMBIANO días atrás, utilizado con apoyo estadounidense, permitió corroborar movimientos y establecer el punto en el que permanecía oculto el cabecilla. El objetivo ya estaba. Pero todavía faltaba lo más difícil: llegar hasta él. La casa donde estaba Bendito Menor no era la casa desde donde llegaron los comandos. La vivienda donde se escondía estaba ubicada en una zona residencial de Riohacha. Eso descartaba una solución sencilla. Había civiles. La posibilidad de utilizar armamento desde el aire no era viable. La captura tendría que hacerse en tierra. Y para una operación de ese nivel, acercarse directamente por la calle hasta la puerta de la vivienda implicaba exponer a los comandos y, sobre todo, alertar al objetivo. Entonces apareció la casa contigua. La propiedad de Jorge David Martelo Yépez. Ese es el detalle que EL COLOMBIANO revela en esta investigación. Los comandos utilizaron el inmueble vecino como punto de aproximación. No se trataba solamente de una vivienda cercana. Era el lugar desde el cual podían reducir la distancia y buscar una entrada hacia el objetivo sin tener que aproximarse directamente desde la calle. La operación, por tanto, tuvo dos escenarios. Una casa era el objetivo. La otra se convirtió en el camino para llegar hasta él, pero Martelo pensó que iban por él. No sabía que, realmente a pocos metros, las fuerzas especiales estaban allí por otro hombre. Pero los uniformados tenían un problema adicional. Dentro de la vivienda había dos menores de edad. La operación tuvo que detenerse momentáneamente. Antes de continuar con la maniobra, los niños fueron evacuados. Solo después de que salieron de la propiedad los comandos pudieron avanzar. Ese momento es fundamental para entender lo que ocurrió después. Porque la casa de Martelo no fue utilizada simplemente como un punto de paso. Los uniformados tuvieron que ingresar, controlar la situación y recorrer el inmueble antes de continuar hacia el objetivo.

El avance en silencio

Los comandos avanzaron por la vivienda de Martelo. El silencio era parte de la operación. El objetivo era conservar el factor sorpresa y evitar que Bendito Menor supiera que las fuerzas especiales ya estaban a pocos metros. No podían salir a la calle. Tampoco podían exponerse frente a la vivienda donde se encontraba el cabecilla. La ruta estaba arriba. Los uniformados subieron hasta el techo de la propiedad de Martelo. Y allí ocurrió el movimiento que permite reconstruir la operación de una manera diferente. Los comandos cruzaron desde el techo de la casa de este hombre hacia el techo de la propiedad contigua. Al otro lado estaba la vivienda donde se escondía Bendito Menor, su pareja La Bebecita y dos escoltas. Los últimos metros de la persecución no se recorrieron desde la calle. Se recorrieron desde “las alturas”. Para entonces, la operación llevaba semanas de preparación: inteligencia, seguimiento, vigilancia aérea y despliegue de unidades especiales que lograron neutralizar, en últimas, a este criminal. En la Operación Centinela de la Patria participaron unidades de la Dijín, la Dipol y Los Lobos, además de componentes de inteligencia. También hubo dos helicópteros y apoyo estadounidense en inteligencia y vigilancia aérea. El MQ-9A Reaper permitió mantener ubicado al objetivo. Cuando pisaron la propiedad donde estaba Bendito Menor, ya habían completado la parte más delicada de la aproximación. El presidente Abelardo de la Espriella viajó esa misma madrugada hasta La Guajira ese día y, desde allá, celebró el operativo. “Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano. Le cayó la mano firme del Estado. En el Gobierno del Tigre, la gente honesta no volverá a vivir de rodillas ni sometida por el miedo”, escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Martelo y la UNGRD

Como si esto no fuera poco, Jorge David Martelo Yépez figura en denuncias de la UNGRD en La Guajira por un contrato de ollas comunitarias. El diputado Luis Fernando Lobo lo señaló por su presunta relación con organizaciones vinculadas al programa, entre ellas Agrosolidaria, de la que Martelo fue representante legal entre 2012 y 2016. Martelo negó los señalamientos y anunció acciones legales contra Lobo. Además, el contratista también ha desarrollado durante años actividades en el sector agropecuario, incluida una aspiración a la Cámara de Representantes en 2022. Mientras él avanzaba en política, las autoridades seguían la pista de Bendito Menor. No obstante, no hay elementos que vinculen a Martelo con el cabecilla de las ACSN. Su relevancia en esta historia es porque su casa estaba junto al predio donde estaba Bendito Menor y, según la reconstrucción de EL COLOMBIANO, los comandos la utilizaron para llegar hasta él. Lea también: A ‘Bendito Menor’ le dieron un entierro de celebridad del crimen en La Guajira, ¿por qué? Bloque de preguntas y respuestas: