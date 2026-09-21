Robbie Williams y su primera vez en Colombia: euforia colectiva para el gran “showman” que prometió volver

Para definir carisma sobre el escenario hay un nombre que resuena y trasciende fronteras: Robbie Williams. Lo de “farmear aura” lo tiene el británico en las venas desde que pisó una tarima por primera vez, cuando hizo parte del grupo Take That, por allá en Manchester, Reino Unido, en 1990. El tan anunciado concierto de Robbie Williams tenía sold out desde hace varios meses y este domingo 20 de septiembre llegó el día de ver, en vivo, al gran “entertainment” británico en Colombia, por primera vez, en el Movistar Arena de Bogotá. “No puedo creer que ustedes me conozcan, es una locura”, dijo tras cantar las primeras canciones y encontrar un público eufórico, rozando la histeria; que cantaba sus temas a todo pulmón y que gritaba su nombre al unísono. Con solo Let me entertaint you, Let love be your energy y Rock DJ fue suficiente para entender que estábamos ante uno de los mejores showman de Reino Unido y el artista que subió al cielo y bajó al infierno para redimirse gracias a su familia –de la que hizo muchas referencias en el transcurso de la noche– y quien entendió que la fama era una montaña rusa que no podía manejar y que lo estaba hundiendo en un callejón sin salida.

Robbie Williams en su primer concierto en América Latina, en Bogotá. FOTO Claudia Arango Holguín

Habló de eso y más, porque el británico habla y mucho. Preguntó si el público entendía su inglés y comenzó a hablar sin pena, pudor ni soberbia. Robbie Williams exorciza sus miedos e inseguridades conversando con el público. Entre canción y canción habló de la vida, de la familia, de sus años de arrogancia y descuido, de la altitud bogotana que lo tenía esforzándose más de la cuenta, de lo perdido que estaba antes de que llegaran sus hijos, de la llamada que le hizo a Noel Gallagher para “sugerirle” que si necesitaba una voz lider –tras la separación de Oasis– podía ser él y de como este se rió y le tiró el teléfono. Este fue un Robbie que se vio honesto, sorprendido, que a sus 52 años se enorgullece de sus músicos (8 monstruos instrumentalistas y vocalistas en el escenario), que exalta a su esposa y a sus hijos, interactúa con los fanáticos –lloramos con la historia de Sofía, la presidenta de su club de fans quien el contó que a los 12 años fue víctima de bullying y su música lo salvo–, también con la historia de Lina, quien llegó al concierto enferma y por quien Robbie pidió por su salud –otro momento de lágrimas–. Le puede interesar: Crónica del concierto de Arjona en Medellín: lágrimas, canciones a pedido y la sorpresa de Suzy También insistió en que su audiencia europea no es tan intensa como la latinoamericana y que a todos los países en los que sigue: Chile, Argentina, Brasil y México, les dirá que la vara colombiana quedó muy alta, “son los mejores, de lejos”, por que lo que estaba sintiendo esta noche no lo sentía hacía casi 20 años. El mismo Robbie que ante la locura colombiana prometió volver: “Mi manager está aquí esta noche, su nombre es Rick” y se dirigió luego a él: “Rick, debes asegurarte que yo vuelva a Colombia muy, pero muy pronto”. Esto lo hizo con la camiseta de la Selección puesta (con el 10 en la espalda) y besando el escudo.

Hablemos de la música del BritPop Tour de Robbie Williams

Robbie Williams y sus pintas en el concierto en Colombia. FOTO Cortesía Páramo Presenta / @alejandra.mar

El concierto comenzó a las 9:04 p. m. y terminó a las 11:00 de la noche. Aquí, el británico se movió por sus éxitos, un par de canciones de Sinatra y su banda se presentó tocando grandes éxitos de la música. Las pintas, únicas como él: la famosa sudadera roja con brillo, abrigos gigantes tipo peluche rojos y fucsias (la mayoría se los hace Dolce & Gabana) y otro traje fucsia tan chillón que encandilaba, pero tan Robbie Williams que combinaba con sus tatuajes, pelo canoso y su energía. Siguiendo con la música, su repertorio pasó por Supreme, Pretty Face, la empoderadora Love my life, Sexed up, Rocket y un juego de “yo canto, ustedes la siguen” con Betterman, Strong y Candy, incompletas, pero emocionantes. Punto a resaltar la banda telonera, The Lottery Winner y su vocalista Thomas, que también acompañó a Robbie en ese segmento del espectáculo, el del juego. Puede leer: La noche en que Jon Bon Jovi venció el silencio: crónica del regreso de la banda a los escenarios Tras la confesión de Oasis cantó completa Wonderwall, porque “yo no necesito el permiso de los Gallagher para cantarla, solo el permiso de Colombia”. De ahí saltó a Millenium, Something Beautiful y la famosa New York, New York que hizo popular Frank Sinatra (uno de sus ídolos). Ahí la banda se presentó con melodías como YMCA, Another one bites de dust o Hey Jude. Fragmentos que le dieron al show un buen ritmo y que permitió ver la relación de Robbie con sus músicos. Hubo tiempo para devolverse más de 20 años con Advertising Space, Kids y She’s the one y para otro homenaje a Sinatra con su versión de My way. El cierre, sus dos grandes himnos: Feel y Angels, en una noche que nos removió –a los asistentes al Movistar Arena– nuestros años juveniles. El público no solo era colombiano, había gente de Venezuela, Ecuador y México, banderas de Inglaterra también ondeaban entre la audiencia que en general sucumbió ante la energía del gran “hombre espectáculo”, el increíble “entertainment” inglés que cantó 2.600 metros “más cerca de las estrellas” siendo la más brillante de ellas.

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