Once detenidos por minería ilegal y contaminación ambiental en Santander de Quilichao, Cauca

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 11 personas señaladas de participar en actividades de minería ilegal en el Cauca. Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
Durante las audiencias, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos.
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