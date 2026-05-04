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Once detenidos por minería ilegal y contaminación ambiental en Santander de Quilichao, Cauca

La Fiscalía judicializó a 11 personas por extraer oro ilegalmente y verter sustancias tóxicas que afectaron el río Quinamayó; les imputó delitos de explotación ilícita, daño ambiental, ecocidio y contaminación.

  • Intervención de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional a complejo de minería ilegal en Cauca. Foto: Fiscalía
    Intervención de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional a complejo de minería ilegal en Cauca. Foto: Fiscalía
  • En el lugar fueron halladas dragas, motores y motobombas usadas en la explotación minera. Foto: Fiscalía General de la Nación
    En el lugar fueron halladas dragas, motores y motobombas usadas en la explotación minera. Foto: Fiscalía General de la Nación
  • El río Quinamayó habría sido impactado por las actividades de minería ilegal en la zona. Foto: Fiscalía General de la Nación
    El río Quinamayó habría sido impactado por las actividades de minería ilegal en la zona. Foto: Fiscalía General de la Nación
  • Los elementos utilizados para la extracción ilegal de oro fueron incautados durante el operativo. Foto: Fiscalía General de la Nación
    Los elementos utilizados para la extracción ilegal de oro fueron incautados durante el operativo. Foto: Fiscalía General de la Nación
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 11 personas señaladas de participar en actividades de minería ilegal en el Cauca. Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

Durante las audiencias, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos.

Entérese: Devastación por minería ilegal en San Luis tardará 30 años para recuperarse

En el lugar fueron halladas dragas, motores y motobombas usadas en la explotación minera. Foto: Fiscalía General de la Nación
En el lugar fueron halladas dragas, motores y motobombas usadas en la explotación minera. Foto: Fiscalía General de la Nación

Los capturados fueron identificados como Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

De acuerdo con la investigación, estas personas serían las encargadas de realizar actividades de extracción de oro sin los permisos exigidos por la ley en la vereda La Alegría, zona rural de Santander de Quilichao (Cauca), mediante las modalidades de socavón y aluvión.

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El río Quinamayó habría sido impactado por las actividades de minería ilegal en la zona. Foto: Fiscalía General de la Nación
El río Quinamayó habría sido impactado por las actividades de minería ilegal en la zona. Foto: Fiscalía General de la Nación

Las capturas se realizaron en situación de flagrancia en un operativo conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, que permitió evidenciar el funcionamiento de un complejo de minería ilegal en la zona.

En el procedimiento, las autoridades encontraron dos motores utilizados para activar un sistema de poleas que trituraba el material extraído, dos motobombas empleadas para el drenaje de los socavones y el manejo del agua, cuatro dragas tipo buzo, seis clasificadoras de oro y tres taladros percutores.

Los elementos utilizados para la extracción ilegal de oro fueron incautados durante el operativo. Foto: Fiscalía General de la Nación
Los elementos utilizados para la extracción ilegal de oro fueron incautados durante el operativo. Foto: Fiscalía General de la Nación

Según la Fiscalía, en el desarrollo de estas actividades se utilizaban métodos no convencionales de explotación, además de arrojar residuos sólidos y verter sustancias tóxicas a las fuentes hídricas cercanas. La investigación también señala que el río Quinamayó habría sido el principal receptor del material contaminante derivado de estas prácticas.

Siga leyendo: Estas son las rutas por las que se mueve el mercurio para la minería ilegal en Antioquia

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