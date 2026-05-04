Once detenidos por minería ilegal y contaminación ambiental en Santander de Quilichao, Cauca

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 11 personas señaladas de participar en actividades de minería ilegal en el Cauca. Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Durante las audiencias, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos. Entérese: Devastación por minería ilegal en San Luis tardará 30 años para recuperarse

En el lugar fueron halladas dragas, motores y motobombas usadas en la explotación minera. Foto: Fiscalía General de la Nación

Los capturados fueron identificados como Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez. De acuerdo con la investigación, estas personas serían las encargadas de realizar actividades de extracción de oro sin los permisos exigidos por la ley en la vereda La Alegría, zona rural de Santander de Quilichao (Cauca), mediante las modalidades de socavón y aluvión. Lea también: Por cuatro años explotaron oro ilegal en las narices del Ejército en el Bajo Cauca, Antioquia

El río Quinamayó habría sido impactado por las actividades de minería ilegal en la zona. Foto: Fiscalía General de la Nación

Las capturas se realizaron en situación de flagrancia en un operativo conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, que permitió evidenciar el funcionamiento de un complejo de minería ilegal en la zona.

En el procedimiento, las autoridades encontraron dos motores utilizados para activar un sistema de poleas que trituraba el material extraído, dos motobombas empleadas para el drenaje de los socavones y el manejo del agua, cuatro dragas tipo buzo, seis clasificadoras de oro y tres taladros percutores.

Los elementos utilizados para la extracción ilegal de oro fueron incautados durante el operativo. Foto: Fiscalía General de la Nación