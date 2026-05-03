¿Los días tendrán 25 horas? La Nasa confirmó fenómeno que afectaría la duración de los días y su rutina

Lo que parece una certeza absoluta, que un día dura 24 horas, en realidad está cambiando, aunque mientras usted trabaja, está en el transporte público, disfrutando con su familia o durmiendo, no lo perciba. La Nasa confirmó que la rotación de la Tierra presenta variaciones medibles, un fenómeno que ya está alargando, poco a poco, la duración de los días.
El ajuste es mínimo, apenas milisegundos, pero no es irrelevante. Estos cambios obligan a recalibrar sistemas tecnológicos globales como el GPS y las telecomunicaciones, que dependen de una sincronización extremadamente precisa.
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