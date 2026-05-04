Dimayor rindió homenaje al árbitro Wílmar Roldán por sus 500 partidos en la Liga colombiana

El árbitro antioqueño Wílmar Roldán recibió un reconocimiento, este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, por parte de la Dimayor por sus 500 partidos en la Liga colombiana.

Roldán, quien fue el designado para impartir justicia en el duelo entre DIM y Águilas Doradas, llegó a 500 partidos en la liga colombiana, hecho que ha sido catalogado como uno de los más significativos del arbitraje nacional.

En la ceremonia, en la que la Dimayor entregó un reconocimiento a Roldán, la entidad rectora del fútbol colombiano exaltó que “Roldán alcanzó un hito en su carrera al dirigir 500 partidos en el fútbol profesional colombiano, consolidándose como uno de los jueces más experimentados y destacados del país”.

También le puede interesar: “Los jugadores no te perdonan la cobardía, huelen la sangre”: Wilmar Roldán

Durante el reconocimiento se exaltó su trayectoria, disciplina y aporte al desarrollo del arbitraje nacional, a uno de los mejores jueces en la historia del fútbol colombiano, ya que fue elegido como el Mejor Árbitro de América en 2013.

Dimayor reseñó que “con más de dos décadas de carrera y escarapela FIFA desde 2008, Roldán ha estado presente en encuentros de alta exigencia tanto a nivel local como internacional, convirtiéndose en referente del arbitraje colombiano”.

Recordó también que “su trayectoria inició en febrero de 2003, cuando arbitró su primer partido oficial entre Millonarios FC y Once Caldas. Además, ha dirigido importantes compromisos a nivel internacional en torneos Conmebol y FIFA”.