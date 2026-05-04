Más aerolíneas imponen nuevas restricciones a cargadores portátiles por riesgo de incendios en pleno vuelo

La seguridad aérea atraviesa un momento crítico debido a un artefacto que viaja en los bolsillos de los pasajeros, las baterías de litio. En lo que va de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha reportado 28 incidentes de incendios relacionados con estos dispositivos, de los cuales 22 ya han sido verificados. Esta cifra arroja una media alarmante de 1,9 incidentes por semana, lo que ha obligado a las grandes compañías aéreas a endurecer sus políticas de equipaje de forma inmediata. Puede leer: ¿Qué está pasando con la seguridad aérea en El Dorado? Tres incidentes recientes prenden alertas Colombia no está exenta. Debido al uso masivo de baterías portátiles de litio (power banks) en vuelos comerciales, el país se sumara en 2026 a la ola de restricciones internacionales para mitigar el riesgo de incendios en cabina. La Aeronáutica Civil, el pasado marzo, emitió una directriz obligatoria que impacta a todas las aerolíneas que operan en el país, luego de documentarse incidentes de sobrecalentamiento y fuego asociados a este tipo de dispositivos. La medida se fundamenta en la Adenda I del Documento 9284 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que clasifica las baterías de litio como mercancías peligrosas debido al riesgo de “fuga térmica”, un fenómeno que puede generar incendios difíciles de controlar en un entorno presurizado.

¿Qué aerolíneas aplican las restricciones en Colombia?

Aunque la normativa es de carácter general, las principales aerolíneas que operan en Colombia ya ajustaron sus protocolos de seguridad: -Avianca: Adoptó de forma inmediata las directrices de la Aerocivil. La compañía reiteró en sus anuncios a bordo que los power banks no pueden usarse ni conectarse durante el vuelo y que su transporte está limitado a la cabina. -Latam Airlines Colombia: Actualizó sus políticas de equipaje para alinearse con la nueva regulación. La aerolínea advierte a los pasajeros que las baterías portátiles no pueden ir en bodega y que su uso en pleno vuelo está prohibido. -Wingo: La aerolínea de bajo costo informó que cumple estrictamente la disposición de la autoridad aeronáutica y que la tripulación está facultada para retirar el dispositivo si se incumple la norma. Asimismo, aerolíneas internacionales que vuelan a Colombia, como American Airlines, United y Delta, ya traían restricciones similares y ahora las adaptaron a la regulación colombiana.

Aumento constante de incidentes con litio

La proliferación de dispositivos electrónicos personales ha disparado las alarmas. Según los registros históricos de la FAA, desde 2006 se han reportado 717 incidentes relacionados con baterías de litio. Lo preocupante es que casi cuatro de cada diez (281 casos) involucraron específicamente cargadores portátiles. El crecimiento es exponencial, el año pasado se registraron 97 incidentes con humo, fuego o calor extremo, superando los 89 casos de 2024. Si se mira una década atrás, en 2014 solo hubo nueve reportes, lo que representa un incremento del 93% en los riesgos asociados a este tipo de tecnología. Puede leer: Al borde de la tragedia: dos aviones estuvieron a punto de chocar en El Dorado

Las nuevas reglas: ¿qué puede y qué no puede llevar a bordo?

Las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos, referentes para el mercado global y los vuelos que conectan con Colombia, han actualizado sus manuales de seguridad. -American Airlines: A partir del pasado viernes 1 de mayo, los pasajeros solo podrán portar un máximo de dos cargadores portátiles. Estos deben permanecer activados y a la vista (en el bolsillo del asiento o la bandeja). En el equipaje de mano se permiten solo si están completamente apagados. -Southwest Airlines: Es la más estricta. Limita el uso a un solo cargador por persona y prohíbe tajantemente guardarlos en los compartimentos superiores (bins). -United Airlines: Desde el 1 de marzo, exige que los dispositivos estén siempre al alcance del pasajero. Queda prohibido almacenarlos en los maleteros superiores. -Delta Air Lines: Establece un límite de dos cargadores por viajero, con la obligatoriedad de tenerlos a mano y fuera de los compartimentos de equipaje.