Abatido alias ‘Max Max’, cerebro de los atentados con explosivos de las disidencias de ‘Mordisco’

Como un hombre “de la peor calaña” calificó el presidente Abelardo de la Espriella a alias ‘Max Max’, al anunciar que fue abatido en Jamundí, Valle del Cauca. Sobre él pesaba un grave prontuario criminal, especialmente por su papel como uno de los principales responsables de los ataques con explosivos de las disidencias.

Según el presidente, el sujeto, identificado como Dubán Ramiro Castillo, fue abatido en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí. Castillo era señalado como el principal responsable del manejo de explosivos del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco.

Con cerca de 10 años de trayectoria criminal, ‘Max Max’ fue responsable de atentados terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil, y era instructor de explosivistas.

Puede leer: Dos soldados resultaron heridos tras ataque del ELN contra base militar en Norte de Santander

Entre los atentados que habría cometido están el ataque contra la base aérea Marco Fidel Suárez, en agosto del año pasado, en Cali, que dejó siete personas muertas, y el ataque en el sector de El Túnel, en la avenida Panamericana, en abril pasado, que dejó 21 personas muertas.

“Este bandido, ‘Max Max’, no volverá a hacer daño, no volverá a hacerle daño al pueblo colombiano”, aseguró el presidente, Abelardo de la Espriella.

Por Castillo se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones.

“Voy por todos. No habrá lugar donde puedan esconderse de la justicia y de nuestra Fuerza Pública. Quien atente contra la vida y la seguridad de los colombianos tendrá que responder”, agregó el mandatario.

Conozca: Los municipios devastados en el Valle: Roldanillo debe tumbar la iglesia, la alcaldía y 500 casas