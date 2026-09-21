Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, busca someterse a la justicia: Presidencia remitió su propuesta a la Fiscalía

La Presidencia remitió a la Fiscalía la propuesta presentada por Digno Palomino, quien sería uno de los principales responsables de las redes de extorsión que operan en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, para someterse a la justicia y buscar beneficios dentro del proceso penal. Digno Palomino es señalado por las autoridades como el máximo jefe de la estructura criminal Los Pepes en la capital atlanticense y ese departamento. El traslado del documento busca que el ente acusador conozca formalmente la solicitud y evalúe, dentro de sus competencias, el camino que pretende emprender Palomino, quien permanece privado de la libertad. Lea también: Jefe criminal de Barranquilla pide pista para entrar a las mesas de “paz total” El oficio fue enviado por la Casa de Nariño el pasado 17 de septiembre. En el documento, Presidencia solicita a la Fiscalía que, “en el ámbito de sus funciones y competencias”, evalúe la petición presentada por el recluso, adopte las medidas que correspondan y entregue una respuesta de fondo dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de petición. La solicitud pone ahora a la Fiscalía en el centro de un eventual proceso de sometimiento que, de concretarse, tendría que tramitarse dentro de la justicia ordinaria.

La propuesta que llegó a la Casa de Nariño

La petición de Palomino fue presentada al Gobierno por su abogada, la penalista Angélica Martínez, quien entregó semanas atrás un oficio con la propuesta para iniciar el proceso de sometimiento. Sin embargo, el trámite todavía depende de que avance el marco jurídico que permitiría desarrollar este tipo de procesos. El proyecto de sometimiento debe ser presentado al Congreso y allí se tendrá que determinar su viabilidad, antes de establecer cuáles serían las condiciones concretas aplicables al caso de Palomino. Por ahora, lo que existe es una solicitud que llegó a la Presidencia y que posteriormente fue trasladada a la Fiscalía para su conocimiento y evaluación. Lea aquí: Durante traslado de Digno Palomino a cárcel de Combita, le encontraron armas, celulares y chaleco antibalas Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el eventual sometimiento no implicaría la creación de una jurisdicción especial diferente a la justicia ordinaria. En ese escenario, la Fiscalía tendría que revisar los procesos judiciales que involucren a las personas que pretendan acogerse al mecanismo y establecer cuáles podrían ser objeto de los beneficios contemplados en la iniciativa.

De acuerdo con lo que se ha conocido sobre la propuesta, los beneficios podrían incluir descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento de las penas, sujetos a las condiciones y requisitos que finalmente establezca el marco legal. Por eso, antes de que pueda hablarse de un beneficio concreto para Palomino, tendría que definirse el mecanismo jurídico, determinarse su alcance y revisarse la situación procesal del señalado jefe de la estructura. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Capos disfrutan el blindaje que les ha dado la “paz total”

El poder de Palomino desde prisión

Digno Palomino ha sido señalado durante años por su presunta relación con estructuras criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos en Barranquilla y el Atlántico. Las autoridades también lo han vinculado con ‘los Pepes’ y han sostenido que, pese a encontrarse privado de la libertad, habría mantenido capacidad de mando sobre una estructura ilegal que continúa operando en la región. Ese señalamiento hace parte del contexto en el que ahora aparece su propuesta de sometimiento a la justicia. Palomino había hecho parte durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro de una mesa de paz urbana en Barranquilla, dentro de la política de Paz Total. Sin embargo, esa iniciativa no terminó consolidándose y el proceso no llegó a los resultados esperados por el Gobierno de entonces.

Ahora, con la propuesta remitida por la Presidencia a la Fiscalía, el caso vuelve a entrar en el radar del Gobierno, pero esta vez bajo la búsqueda de un eventual mecanismo de sometimiento dentro de la justicia ordinaria. La Fiscalía deberá determinar el alcance de la solicitud y la situación jurídica de Palomino, mientras el Gobierno espera que avance en el Congreso el proyecto que establecería las reglas para este tipo de sometimientos. Siga leyendo: Revocan detención domiciliaria a Digno Palomino; alias Castor, su gran enemigo, es deportado desde Venezuela Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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