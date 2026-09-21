De amigos del colegio a socios: así nació la startup paisa que ya financia US$125 millones a empresas en Latam

Sebastián Cárdenas y Daniel Castrillón se conocen desde niños. Ambos son paisas y fueron compañeros en The Columbus School, en Envigado, donde comenzó una amistad que con los años terminó convirtiéndose en una sociedad empresarial que hoy presta US125 millones ($399.000 millones) a empresas tecnológicas en América Latina. Así es, los dos, hoy de 30 años, decidieron llevar esa relación al universo de las startups. Crearon Skalar, una fintech enfocada en financiar a compañías tecnológicas para que puedan adquirir nuevos clientes. Su razón de ser es ofrecer una alternativa frente a los mecanismos tradicionales con los que estas startups consiguen capital.

Amigos de toda la vida

Cárdenas cuenta que la relación con Castrillón viene desde el colegio y que, como ocurre entre amigos que comparten intereses, las conversaciones sobre negocios siempre estuvieron presentes. La idea de convertirse en socios comenzó a tomar forma en 2025. Sebastián Cárdenas, emprendedor y cofundador de la fintech, cuenta que encontró un modelo de crédito mientras trabajaba en un fondo de inversión y decidió compartir la idea con su amigo. Antes de llegar a este punto, ambos habían construido trayectorias profesionales diferentes. Daniel Castrillón trabajó en Sura, luego estuvo en Bain, en consultoría, y posteriormente pasó un tiempo en Revolut.

La fintech Skalar busca prestar capital a compañías tecnológicas para financiar la adquisición de nuevos clientes y recibir los pagos de esas ganancias.

Cárdenas, por su parte, estudió en Stanford, después trabajó durante cuatro años en Goldman Sachs y posteriormente estuvo en Monachis, fondo de inversión que, según explicó, fue el primer fondo de venture capital de América Latina. Fue durante su paso por ese fondo cuando Cárdenas conoció el modelo de crédito desarrollado por General Catalyst. Según relató, comenzaron a utilizarlo en varias compañías del portafolio y observaron que funcionaba bien. Consulte: Telepatía, la startup paisa que levantó 42 millones de dólares para “salvar” a los médicos El interés aumentó cuando el fondo le confesó que estaba concentrado en compañías muy grandes. El emprendedor notó entonces una oportunidad para desarrollar una startup que se enfocara en ese nicho del mercado. A mediados de 2025, los dos comenzaron a dedicarle más tiempo a la idea. Daniel Castrillón contó que el reto consistía en llevar el modelo a la realidad del mercado latinoamericano y aplicarlo también a compañías más pequeñas.

US$125 millones comprometidos

Hoy Skarlar ya opera y financia startups en etapa de crecimiento, salió del anonimato con más de US$125 millones comprometidos para desembolsos en siete compañías, una ronda semilla liderada por el fondo capital Monashees y una alianza de capital con Customer Value Fund de General Catalyst. Esta startup trabaja con compañías tecnológicas que ya demostraron tener product-market fit (que su emprendimiento tenga un mercado perfecto para tu producto) y que destinan entre US$100.000 y US$3 millones mensuales a la adquisición de clientes. A su vez, busca empresas que tengan un modelo de negocio rentable y capacidad para crecer a un ritmo más rápido.

¿En qué consiste el modelo de financiación de Skalar ?

La propuesta parte de una dificultad que enfrentan los emprendimientos para financiar su crecimiento. Castrillón sostuvo que muchas empresas han financiado sus necesidades de capital mediante venture capital (capital de riesgo). La cuestión es que este mecanismo puede funcionar para compañías que enfrentan riesgos muy altos, pero deja por fuera a otras empresas que no encajan en ese perfil. La otra alternativa es la deuda tradicional. Sin embargo, de acuerdo con Castrillón, las compañías tecnológicas pueden quedar excluidas porque algunas todavía registran pérdidas, tienen flujo de caja negativo o no cuentan con activos que sirvan como respaldo.

La fintech busca ubicarse entre esas dos alternativas. Su propuesta consiste en prestarles dinero a compañías tecnológicas específicamente para que puedan invertir en ventas y marketing y adquirir nuevos clientes. La diferencia está en la forma en que se realiza el pago. La compañía que adquiere el préstamos utiliza el dinero para conseguir clientes y posteriormente paga la deuda con las ganancias generadas por esos mismos clientes.

Solo hacen pagos si adquieren nuevos clientes

Uno de los elementos centrales del modelo está en que los pagos están vinculados a los clientes adquiridos con el dinero prestado. Entérese: Startup paisa lleva a cinco países su capacitación en riesgos laborales con IA y mundos inmersivos Cárdenas comentó que, bajo la estructura planteada, si esos clientes no generan los pagos esperados, la compañía no tendría que responder con los activos de su negocio ni con los flujos provenientes de clientes que consiga posteriormente sin utilizar ese capital. “Lo limitamos mucho a que efectivamente sean los clientes adquiridos con nuestro dinero”, señaló. Añadió que allí está una parte fundamental del modelo: identificar compañías capaces de adquirir clientes de manera predecible y rentable a lo largo del tiempo. La fintech busca, de esta manera, analizar específicamente ese riesgo y determinar qué empresas tienen la capacidad de convertir el capital destinado a adquirir clientes en ingresos posteriores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En una primera etapa, la meta planteada es trabajar con alrededor de 15 compañías por año, aunque esa cifra podría aumentar a medida que el negocio alcance mayor escala. El modelo también contempla construir relaciones de largo plazo con las empresas financiadas. La intención es acompañarlas durante diferentes etapas de su crecimiento y continuar prestándoles capital para financiar la expansión de sus ventas y mercados. Le puede gustar: “Conexión quiere ser una plataforma que funcione los 365 días del año”: Ana María Osorio, CEO del evento

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