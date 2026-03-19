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Defensoría rechazó el bloqueo a sus gestiones anunciado por las disidencias de “Iván Mordisco”

Otras entidades afectadas por la decisión son la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA.

  • Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), jefe de la organización terrorista Estado Mayor Central de las Farc. FOTO: CORTESÍA.
    Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), jefe de la organización terrorista Estado Mayor Central de las Farc. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
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La Defensoría del Pueblo rechazó la decisión del Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc que lidera Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), de bloquear sus gestiones en los territorios bajo su control.

Este miércoles, en un comunicado publicado por redes sociales, la organización terrorista señaló que en sus área de dominio “queda restringido el ingreso” de tres entidades humanitarias: la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo.

El Estado Mayor Central (EMC) detalló que “acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra” y reiteró que “la medida obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad”.

Los terroristas se quejaron por el supuesto silencio de esas entidades frente a presuntos homicidios perpetrados por la Fuerza Pública y alegaron que estarían filtrando “información sensible desde misiones humanitarias”.

Entérese: Gobierno Petro definió a “Iván Mordisco” como su principal objetivo militar

La Defensoría del Pueblo respondió este jueves con otro comunicado, indicando que “lamenta el anuncio” de los disidentes.

“Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario (DIH), ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad”, dice el reporte.

Y agrega: “Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento”.

La entidad expresó su preocupación por la manera en que esta disidencia deslegitima su trabajo.

Afirmó que sus actuaciones son “imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza”.

Entre esas gestiones están la liberación de secuestrados y menores de edad reclutados de manera forzada, así como la evacuación médica de combatientes y civiles heridos en el marco del conflicto armado.

Los sectores controlados por el EMC se localizan en Cauca, Valle, Guaviare, Meta y Amazonas, principalmente.

Puede leer: Al terrorista “Iván Mordisco” le han capturado 4 de los 10 hermanos que tiene.

La organización de “Iván Mordisco” informó que solo permitirá misiones humanitarias del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El jefe fariano es el delincuente más perseguido de Colombia, con una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que lleve a su captura.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué departamentos controla el grupo de Iván Mordisco?
El Estado Mayor Central tiene fuerte presencia en el Cauca, Valle del Cauca, Guaviare, Meta y Amazonas, áreas donde ahora la labor humanitaria internacional está bajo amenaza.
¿De qué acusa el EMC a la ONU y la Defensoría?
Los disidentes alegan “violaciones de confianza”, asegurando que las misiones humanitarias han servido para recolectar inteligencia militar y facilitar operaciones del Ejército contra sus posiciones.
¿Cuál es la recompensa por Iván Mordisco?
El Gobierno Nacional mantiene una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita la captura de Néstor Vera Fernández
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