Disidencias de Farc expiden “certificados de permanencia temporal” a visitantes en veredas de Meta

Las disidencias de las Farc están expidiendo certificados de permanencia temporal para visitantes, con el fin de ampliar su estrategia de control social en varias veredas del país, de acuerdo con información de las autoridades.
Este fenómeno criminal se suma a la carnetización que ya ejercen estos grupos, especialmente en las áreas rurales de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, donde delinquen las facciones disidentes que comandan “Iván Mordisco” y “Calarcá”.
Noticias RCN reveló uno de esos documentos, citando fuentes de Inteligencia Militar, el cual fue expedido en la vereda El Jordan, del municipio de Puerto Rico (Meta).
La constancia incluye el nombre y la cédula del visitante, así como el tiempo y el lugar en el que permanecerá, junto a la identidad de la persona que lo recibe, es decir, de quien se hace responsable de su permanencia.
El papel sirve como salvoconducto, en el caso de que un visitante sea requisado por las cuadrillas de los disidentes que vigilan la zona y ejercen como “autoridad”, ante la ausencia del Estado.
Tal cual ha venido denunciando EL COLOMBIANO, los terroristas también carnetizan a los pobladores de las veredas y caseríos que controlan; dan certificados de pago de extorsiones e “impuestos de guerra”; y reparten tarjetas membreteadas con los logos de las Farc para citar a las personas a reuniones.
En la mayoría de los casos este empadronamiento ilegal lo hacen a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC), cuyos integrantes son intimidados para seguir las directrices de los ilegales.
Aunque esta situación se viene presentando hace años, cobró relevancia mediática durante la presente campaña presidencial, pues hay temores de que los insurgentes utilicen esa información para manipular el voto de los pobladores.