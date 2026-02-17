Las veces que el Gobierno Petro se ha basado en informes anónimos o cuestionados para sacar a funcionarios

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha estado en el centro de varios escándalos del gobierno de Gustavo Petro, varios basados en documentos anónimos o cuestionados, lo que resulta paradójico para una de las agencias de seguridad más poderosas del Estado.
El caso más reciente involucró un informe de inteligencia, basado en un anónimo, que derivó en la salida del general Edwin Urrego, entonces comandante de la Policía en Barranquilla, acusado de una supuesta conspiración contra el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Incluso, el mismo Urrego en diálogo con EL COLOMBIANO, afirmó hace unos días: “Frente al informe, me parece que es escueto, muy básico. Deja entrever cosas que carecen de fundamento”.
