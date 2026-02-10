Todo el círculo de Petro está metido en líos judiciales, ¿fue a sus espaldas?

En el círculo más estrecho del presidente Gustavo Petro, a quien le quedan seis meses en el poder y ha tenido más de 68 ministros en su Gobierno, hay un grupo numeroso de funcionarios que están bajo la lupa de la justicia, al punto de que varios han sido llamados a juicio e imputados.
Eran y son de la confianza del mandatario: Juliana Guerrero, Ricardo Roa, Jaime Ramírez Cobo, Laura Sarabia, Guillermo Jaramillo, Olmedo López, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Armando Benedetti. Diez fichas del entorno presidencial con algún tipo de requerimiento, indagación o señalamiento en curso.
Vale la pena mencionar dos casos recientes: Juliana Guerrero intentó ser viceministra de Juventudes con títulos irregulares en gestión contable y contaduría en la Fundación Universitaria San José, sin ir a clases ni presentar las pruebas Saber Pro. Será imputada, el próximo 27 de febrero, por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
También será imputado otro funcionario de la entraña del jefe de Estado: Ricardo Roa, exgerente de la campaña del Pacto Histórico; la Fiscalía lo llevará ante un juez por presunto tráfico de influencias y por violación de topes de campaña. El ente acusador sostiene que Roa aprovechó su cercanía con los círculos de poder para obtener condiciones favorables en la compra de un apartamento de alto valor en Bogotá. La diligencia quedó programada para el 11 de marzo.