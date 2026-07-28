Libres y cotizados: James y Juanfer encabezan el top de los futbolistas colombianos “desempleados” más valiosos

Pocos escenarios en el fútbol profesional resultan tan paradójicos como el que atraviesan Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Dos de los jugadores más talentosos de Colombia, pero que, a día de hoy, no tienen equipo para esta nueva temporada. Le puede interesar: Cucu-Cucurella cumplió una promesa: así fue como el jugador español se tatuó a De la Fuente tras ganar el Mundial 2026 Y es que, finalizado el furor del Mundial 2026, el mercado de pases entró en su fase más crítica e instaló un panorama de incertidumbre alrededor de dos de las figuras de la Selección Colombia, quienes hoy sobresalen en la cima de los futbolistas cafeteros más valiosos que continúan sin equipo.

Quintero en River y James en el Minnesota United. FOTO: Tomada de redes sociales @jamesdrodriguez y @JuanFernandoQuinteroOficial

Quintero y James, las joyas a costo cero

A sus 33 años, ‘Juanfer’ viene de rescindir su vínculo con River Plate y lidera la lista de los ‘desempleados’ más valiosos de Colombia con una cotización de 1.8 millones de euros, según Transfermarkt. Su clase intacta ya despertó el interés en el fútbol brasileño, donde Atlético Mineiro sondeó sus condiciones para sumarlo de inmediato. Por su parte, James Rodríguez ocupa el tercer lugar del escalafón con un valor de 1.5 millones de euros. El ‘10’ histórico de la Selección Colombia busca un proyecto deportivo que le garantice minutos y liderazgo, convirtiéndose —junto a Quintero— en una de las gangas de costo cero más atractivas de todo el mercado internacional. Sin embargo, por el momento no hay evidencia de que algún equipo esté pensando en reforzarse con el talentoso zurdo; el supuesto interés de Lazio de la Serie A nunca se confirmó.

James y Juanfer con la Selección Colombia. FOTO: Fifa

El escalafón de los más valiosos sin equipo

Ninguno de los futbolistas de este listado supera los 2 millones de euros (M€) en el valor de su ficha, lo que representa una oportunidad de mercado para diversos clubes de Europa y América: 1. Juan Fernando Quintero: 1.8 M€. Agente libre tras salir de River. En la órbita del Atlético Mineiro.

2. Déiver Machado: 1.8 M€. Pretendido por Dep. La Coruña y Sporting de Portugal. 3. James Rodríguez: 1.5 M€. Agente libre. En búsqueda de un proyecto que le garantice minutos. 4. Roger Martínez: 1.5 M€. Finalizó contrato y evalúa ofertas en el exterior. Quien no renovó su vínculo con el Al Taawoun, sonó para volver a Racing, pero tampoco se ha concretado nada oficial. 5. Ian Poveda: 1.2 M€. En busca de continuidad en el balompié europeo. El extremo colombo-inglés salió de Internacional de Bogotá, donde convirtió 3 goles en 9 partidos que disputó.

Los otros jugadores que cierran el top 10 son Juan Guillermo Cuadrado (6 - 800 mil €), Juan Sebastián Pedroza (7 - 700 mil €), Kliver Moreno (8 - 400 mil €), Luis Riascos (9 - 350 mil €) y Kevin Cuesta (10 - 350 mil €). En el listado también aparecen jugadores como Luis Orejuela o Falcao, quien terminó su vínculo con Millonarios y actualmente está tasado en 50 mil euros. Desde Panamá aseguran que el Tigre podría jugar en el San Francisco de ese país.

Transferencias y presiones bajo contrato

Mientras los representantes de James y Juanfer buscan equipo antes de que reste el último mes de mercado, el panorama de los colombianos con contrato activo registra movimientos clave: Jhon Jader Durán dio el gran salto y concretó su llegada al Benfica de Portugal. Lleva un gol y asistencia en un amistoso. Defensores como Jhon Lucumí y Juan David Cabal presionan por salir de sus clubes pese a tener vínculo vigente. Lucumí tiene amplio mercado y suena fuerte para Juventus. Dávinson Sánchez es buscado con fuerza en la Serie A de Italia, pero el Galatasaray se niega a dejarlo marchar. También le puede interesar: El caboverdiano Sidny Lopes Cabral agradeció por los mensajes recibidos tras ganar el premio a mejor gol del Mundial Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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