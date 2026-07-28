Libres y cotizados: James y Juanfer encabezan el top de los futbolistas colombianos “desempleados” más valiosos

Pocos escenarios en el fútbol profesional resultan tan paradójicos como el que atraviesan Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Dos de los jugadores más talentosos de Colombia, pero que, a día de hoy, no tienen equipo para esta nueva temporada.
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Y es que, finalizado el furor del Mundial 2026, el mercado de pases entró en su fase más crítica e instaló un panorama de incertidumbre alrededor de dos de las figuras de la Selección Colombia, quienes hoy sobresalen en la cima de los futbolistas cafeteros más valiosos que continúan sin equipo.