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Discusión en medio de un negocio dejó un muerto, un herido y un capturado en la comuna 13 de Medellín

Según las autoridades, en una extraña situación se presentó un tiroteo. Uno murió en el sitio y el otro es atendido en un centro asistencial.

  • Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cuerpo sin vida de Juan Alberto Gómez Martínez, de 47 años, en el barrio El Salado, de Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cuerpo sin vida de Juan Alberto Gómez Martínez, de 47 años, en el barrio El Salado, de Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Un encuentro entre varias personas para hacer un negocio acabó en una balacera que dejó a un hombre muerto y a otro herido en un callejón del barrio El Salado, en la comuna 13 (San Javier), de Medellín. La persona que habría disparado se puso a disposición de las autoridades.

Ocurrió a las 7:47 de la noche del pasado domingo en la calle 41A con la carrera 118, en este barrio del occidente de Medellín, cuando tres hombres se encontraron para cerrar una negociación, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

En ese momento se presentó una confusa situación y esto dio origen a una confrontación y la víctima de este hecho delictivo desenfundó un arma de fuego. Acto seguido, disparó contra ambos, propinándoles varios disparos mientras intentaban escapar por unas escaleras.

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En el sitio quedó el cuerpo sin vida de Juan Alberto Gómez Martínez, de 48 años, quien era una de las personas que había acudido al encuentro para hacer la negociación. Recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza, el cual hizo que se desplomara en unas escaleras, falleciendo en el sitio.

Otra de las balas impactó a un hombre de 47 años, quien debió ser trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, con una herida de arma de fuego en el pecho que no comprometió su vida. De acuerdo con las autoridades, esta persona estaba yendo para su vivienda cuando se produjo el tiroteo, pero no tendría relación con el altercado inicial.

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Ante las autoridades, en el CAI de la Policía del barrio El Salado, se presentó René Lopera Sierra, de 42 años, quien entregó un arma de fuego, la cual será investigada para establecer si esta fue usada para dispararle a las otras personas implicadas en esta situación.

Según algunos testigos, el fallecido portaría un arma de fuego que habría sido usada en este tiroteo, pero cuando los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para hacer la inspección judicial, no la encontraron. Se investiga si alguna persona se la llevó o si nunca hubo una en esta confrontación.

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Con la muerte de Gómez Martínez son 198 homicidios en Medellín, si se suman los casos en los que hubo participación de la fuerza pública y los catalogados como Defensa del Bien Jurídico, categoría en la que quedó incluido este hecho según las autoridades.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde ocurrió la balacera que dejó un muerto en Medellín?
La balacera ocurrió en la calle 41A con la carrera 118, en el barrio El Salado, comuna 13 (San Javier), en el occidente de Medellín.
¿Qué ocurrió durante la negociación en el barrio El Salado?
Tres hombres se encontraron para cerrar una negociación cuando se presentó una situación confusa que terminó en una confrontación armada. Según el reporte de las autoridades, se produjeron varios disparos mientras las personas intentaban escapar por unas escaleras.
¿Quién murió en la balacera de El Salado, Medellín?
La víctima mortal fue Juan Alberto Gómez Martínez, de 48 años, quien había acudido al lugar para participar en la negociación. Recibió un disparo en la cabeza y murió en el sitio.
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