Icetex abre becas del 100 % para que profesionales colombianos se capaciten en vulcanología: así puede postularse

El Icetex abrió una convocatoria de becas internacionales dirigida a profesionales colombianos interesados en fortalecer su formación en vulcanología, gestión del riesgo de desastres y mitigación de amenazas volcánicas. El programa, desarrollado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Universidad de Chile, ofrece financiación del 100 % del valor de la matrícula para un curso que se desarrollará de manera virtual entre el 17 de agosto y el 9 de septiembre de 2026. Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 17 de julio de 2026 a través de la plataforma de internacionalización del Icetex.

La convocatoria corresponde a la tercera edición del programa “Vulcanología: Procesos, Amenaza y Mitigación en Contexto de Crisis”, el cual tendrá una duración de cuatro semanas y contará con la participación de expertos internacionales. En total, 25 profesionales podrán acceder a esta formación especializada. Durante el desarrollo del curso, los participantes recibirán capacitación enfocada en el análisis de procesos volcánicos, el monitoreo de amenazas, la evaluación de peligros y la formulación de planes de acción para ser implementados en las instituciones y territorios donde desempeñan sus funciones. Según la información del programa, el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas en ciencias de la tierra, ingeniería y gestión del riesgo, además de promover el intercambio de conocimientos y la implementación de estrategias para la reducción del riesgo de desastres. De acuerdo con el comunicado oficial del Icetex, durante las cuatro semanas de formación se busca que los participantes se capaciten en “el análisis de procesos volcánicos, el monitoreo de amenazas, la evaluación de peligros y la formulación de planes de acción directamente aplicables a sus respectivas instituciones y territorios”.

¿Quiénes pueden postularse a la becas de vulcanología del Icetex?

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos con título universitario en geología, geofísica, geografía, ingeniería, ciencias de la tierra o disciplinas afines.

Requisitos obligatorios y perfil del aspirante

Los aspirantes deberán cumplir, además, con los siguientes requisitos: -Contar con al menos un año de experiencia profesional relacionada. -Estar vinculados actualmente a una entidad pública o privada. -Desempeñarse en actividades relacionadas con la evaluación de amenazas geológicas o la gestión del riesgo de desastres. El curso se impartirá en español bajo modalidad virtual y sincrónica, lo que permitirá la participación de profesionales desde diferentes regiones del país. Le recomendamos leer: ¿Buscando becas? Icetex abre más de 20 para estudiar maestrías virtuales en España Le recomendamos leer: La historia no contada: el Icetex habría sido una idea de Jardín, Antioquia, y no de Bogotá

Paso a paso para realizar la inscripción

Las personas interesadas deberán completar el proceso exclusivamente a través de la plataforma oficial del ICETEX siguiendo estos pasos: 1. Ingresar a la sección “Becas” en la plataforma del Icetex. 2. Seleccionar la opción “Becas para estudios en el exterior”. 3. Acceder a “Becas vigentes”. 4. Buscar la opción “Becas del 100 % para el curso internacional “Vulcanología: Procesos, Amenaza y Mitigación en Contexto de Crisis””. 5. Consultar los requisitos y detalles del proceso para realizar el registro.

Los aspirantes deberán adjuntar la totalidad de los documentos exigidos dentro de los plazos establecidos por la convocatoria. Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, destacó el alcance de este tipo de programas y afirmó: “La cooperación internacional es una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades técnicas del país y preparar mejor a nuestros profesionales frente a los desafíos que representan los desastres naturales. Desde el Icetex seguimos impulsando oportunidades de formación de alto nivel que contribuyan al desarrollo sostenible, la gestión del conocimiento y la protección de las comunidades”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . No se pierda: Las universidades de Colombia con mejor reputación laboral de egresados, según ranking QS

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