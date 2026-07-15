Juez en EE. UU. ordena a Nicolás Maduro y otros líderes chavistas pagar 314 millones de dólares

Un juez federal del Distrito Sur de Florida ordenó el pago de 314 millones de dólares como indemnización a favor de ciudadanos estadounidenses que demandaron a Nicolás Maduro y a otros dirigentes chavistas por secuestro, tortura y terrorismo.
La decisión fue emitida por el juez Darrin P. Gayles en un proceso civil presentado en agosto de 2025 y reactivado en enero de este año, luego de que, según la demanda, Maduro fuera capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero en Caracas y trasladado a Nueva York, donde enfrenta un proceso por narcotráfico.