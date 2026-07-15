Juez en EE. UU. ordena a Nicolás Maduro y otros líderes chavistas pagar 314 millones de dólares

Un juez federal del Distrito Sur de Florida ordenó el pago de 314 millones de dólares como indemnización a favor de ciudadanos estadounidenses que demandaron a Nicolás Maduro y a otros dirigentes chavistas por secuestro, tortura y terrorismo. La decisión fue emitida por el juez Darrin P. Gayles en un proceso civil presentado en agosto de 2025 y reactivado en enero de este año, luego de que, según la demanda, Maduro fuera capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero en Caracas y trasladado a Nueva York, donde enfrenta un proceso por narcotráfico.

La sentencia responsabiliza a Nicolás Maduro; al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; al ministro de Agricultura, Vladimir Padrino; al empresario y exministro Alex Saab; al grupo conocido como el Cártel de los Soles; a Maikel José Moreno Pérez; a Néstor Luis Reverol, y a Tarek William Saab. En contraste, el juez dejó por fuera del pago a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). La resolución fue dictada en rebeldía debido a que los demandados no respondieron a la demanda ni comparecieron ante el tribunal, por lo que no se realizó un juicio.

Demandantes y fundamentos de la decisión

Entre los demandantes se encuentran Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, además de varios de sus familiares y dos menores de edad. Los tres ciudadanos estadounidenses recuperaron su libertad el 20 de diciembre de 2023 durante un intercambio de prisioneros entre Washington y Venezuela que incluyó a Alex Saab. La demanda sostiene que los estadounidenses fueron arrestados y retenidos para presionar al Gobierno de Estados Unidos con el propósito de lograr la liberación de Saab. De acuerdo con el expediente judicial, permanecieron recluidos en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Caracas, donde fueron sometidos a interrogatorios y actos de tortura.

El documento judicial señala que Jerrel Kenemore permaneció detenido durante 643 días, Jason Saad estuvo privado de la libertad por 560 días y Edgar José Marval permaneció encarcelado durante 123 días. Según la demanda, durante ese tiempo fueron víctimas de golpizas, descargas eléctricas, posiciones de estrés, amenazas y periodos de aislamiento. El expediente también indica que Kenemore sufrió privación de alimentos y agua, además de afectaciones psicológicas; Marval presentó lesiones en la espalda producto de las agresiones, y Saad perdió dos dientes y sufrió lesiones en un brazo mientras permanecía inmovilizado.

El juez concluyó que los hechos constituyeron actos de terrorismo internacional y determinó que el secuestro, la tortura y la detención arbitraria de los demandantes violaron la legislación federal y del estado de Florida. En la sentencia se afirma que Maduro “históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos”. Asimismo, el fallo sostiene que “Maduro cometió actos de terrorismo internacional” y que el “secuestro, la tortura y la detención arbitraria” de Kenemore, Marval y Saad “violaron las leyes penales de Estados Unidos y de Florida”. La resolución también acusa al dirigente venezolano de “narcoterrorismo” con el aparente “objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil de EE.UU.”.

Proceso paralelo y cálculo de la indemnización

Bloque de preguntas y respuestas: