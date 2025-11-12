Estos son los mejores colegios distritales y privados de Bogotá en las pruebas Saber 11 de 2025

Una de las principales herramientas para medir la calidad educativa en el país son las pruebas Saber 11°, que cada año presentan los estudiantes de grado once como requisito para obtener su título de bachiller. Este examen, aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), mide el nivel académico en cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.
Para este 2025, la prueba se realizó el 10 de agosto para los estudiantes de calendario A; los resultados fueron publicados el 18 de octubre. Solo en Bogotá participaron cerca de 45.000 estudiantes de más de dos mil colegios oficiales y privados, y el promedio distrital se ubicó en 263 puntos sobre 500, ligeramente por encima del nacional (261).