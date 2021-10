Se agotaron las razones para no volver a las aulas

A 22.000 niños y niñas la pandemia les arrebató la posibilidad de recibir educación preescolar, mientras que 74.000 quedaron por fuera en 2020 de la atención del programa de De cero a siempre, respecto a cifras de 2019. Son datos graves si se tiene en cuenta que los estudiantes que recibieron educación inicial tuvieron mejores resultados en las pruebas Pisa frente a los que no lo hicieron, según el Laboratorio de la Economía de la Educación de la Javeriana. Los jardines y preescolares han sido particularmente afectados. Los que no cerraron indefinidamente no han normalizado completamente las actividades y espacios de interacción entre niños, vitales para adquirir habilidades para la vida. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que está en marcha un proceso de aprobación para vacunación a partir de los 3 años con Sinovac.