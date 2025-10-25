Luto en Tailandia por la muerte de la reina madre Sirikit de Tailandia, la “Jackie Kennedy de Asia”, a sus 93 años

La reina emérita Sirikit de Tailandia, madre del actual rey Maha Vajiralongkorn y esposa del monarca que más tiempo ha estado en el trono del país asiático, murió a los 93 años, informó el palacio.
Apodada en su juventud la “Jackie Kennedy de Asia”, Sirikit formó junto a Bhumibol Adulyadej, quien reinó por 70 años hasta su muerte en 2016, una pareja reconocida por su glamour y una influencia en el poder que consolidó el lugar de la monarquía en el corazón de la sociedad tailandesa.
“El estado de salud de su majestad empeoró hasta el viernes y falleció a las 21H21 (...) en el hospital Chulalongkorn a los 93 años”, informó el palacio en un comunicado, añadiendo que el rey Vajiralongkorn ordenó a todos los miembros de la familia real guardar un año de luto.