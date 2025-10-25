Maduro pidió quitarle la nacionalidad venezolana al opositor Leopoldo López: se trata de una medida anticonstitucional

El presidente Nicolás Maduro pidió a la máxima corte de Venezuela retirar la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López, a quien acusó de promover una invasión militar de Estados Unidos a su país, informó el gobierno. No hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de la nacionalidad. La Constitución de Venezuela incluso lo prohíbe. Caracas ha señalado a López y a otros opositores de promover el derrocamiento de Maduro. Ahora los acusa de hacerlo a través de su apoyo al despliegue por Estados Unidos de buques de guerra, aviones caza y tropas en el Caribe para lo que la Casa Blanca asegura son operaciones contra el narcotráfico.

Los argumentos de Maduro para deporjar a Leopoldo López

Maduro insiste que ese despliegue apunta a despojarlo del poder. El canciller venezolano Yván Gil informó en su canal en Telegram que Maduro “presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López”. La solicitud la hizo “en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”, añadió. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, explicó a la AFP que la ley no contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad a un venezolano por nacimiento.